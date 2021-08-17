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Создание демонстратора нового истребителя Checkmate стоило $30 млн

Создание демонстратора нового истребителя Checkmate стоило $30 млн
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Строительство демонстратора легкого истребителя пятого поколения Checkmate обошлось примерно в $30 млн, сообщил "Интерфаксу" источник в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

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"30 млн долларов - это стоимость образца самолета. Стоимость производства серийной машины пока мы не можем озвучить", - сказал он.

Ранее глава "Ростеха" Сергей Чемезов оценил стоимость нового истребителя в $25-30 млн.

Руководитель ОАК Юрий Слюсарь говорил "Интерфаксу", что Checkmate будет производиться на заводе в Комсомольске-на-Амуре, там же, где был произведен и его образец. Он также не стал уточнять стоимость развертывания производства нового истребителя.

Новый истребитель "Сухого" Checkmate ("Шах и мат") показали президенту Владимиру Путину 20 июля на авиасалоне МАКС-2021. Планируется, что новый самолет поднимется в воздух в 2023 году, а с 2026 года начнутся серийные поставки. В перспективе на базе ЛТС создадут двухместную и беспилотную версии.

По данным разработчиков, Checkmate способен преодолевать до 3 тысяч км, разгоняться до двух скоростей звука и нести 7400 кг боевой нагрузки. Он сможет одновременно атаковать до шести воздушных, морских и наземных целей, включая ударные дроны и зарубежные самолеты пятого поколения.

Объем поставок истребителя на ближайшие 15 лет оценивается в 300 машин. Он составит конкуренцию американскому F-35 Lightning II и шведскому JAS-39 Gripen.

В первую очередь, самолет будет ориентирован на экспорт - в частности, на страны Африки, Индию и Вьетнам, заявил вице-премьер Юрий Борисов. По его словам, на ЛТС уже есть якорный заказчик за рубежом. Однако разработчики рассчитывают и на заказ со стороны Минобороны России.

Checkmate Ростех ОАК Юрий Слюсарь Юрий Борисов Сергей Чемезов Сухой

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