Первый полет нового российского истребителя запланирован на 2023 год

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Первый полет легкого однодвигательного истребителя 5-го поколения ожидается в 2023 году, следует из презентации самолета президенту РФ Владимиру Путину.

"2023 год - первый полет ЛТС (легкий тактический самолет - ИФ), 2024-2025 годы - постройка опытных образцов, 2026 год - запуск установочной партии", - отмечается в презентации.

Новый легкий истребитель, который был представлен во вторник президенту РФ Владимиру Путин, получил название Checkmate, относится к пятому поколению, сообщила госкорпорация "Ростех".

"ЛТС - легкий однодвигательный истребитель пятого поколения, аналогов которому в России еще не было. Он сочетает в себе инновационные решения и технологии, включая поддержку работы пилота средствами искусственного интеллекта, а также уже зарекомендовавшие себя на практике проверенные решения", - сообщил "Ростех" после показа самолета президенту.

На базе Checkmate можно будет создать беспилотник, заявил главный конструктор компании "Сухой" Михаил Стрелец во время презентации самолета Путину. "Реализована открытая архитектура, которая позволяет переделать головную часть либо в беспилотный, либо в двухместный самолет", - сказал Стрелец.

Согласно презентации, портфель заказов на новый истребитель может составить 300 самолетов.

В ней также говорится, что Checkmate сможет разгоняться до двух скоростей звука. "Скорость 1,8 - 2 Маха", - сказано в материалах.

В них также отмечается, что масса боевой нагрузки истребителя составит 7400 кг. В отсеках вооружения самолета будут размещены современные средства поражения.

Также в презентации говорится, что дальность полета истребителя составит 3 тыс. км.