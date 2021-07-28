Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:28Заразились
на 27.07В России 6 172 812+23 032В мире 195 286 042+570 930

Против главреда The Insider возбудили дело о клевете на нидерландского журналиста

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Следствие возбудило уголовное дело по статье о клевете в отношении главного редактора издания The Insider (включено в реестр СМИ-иноагентов) Романа Доброхотова.

"Уголовное дело возбуждено в отношении Доброхотова по статье о клевете (128.1 УК РФ) по заявлению моего подзащитного - нидерландского журналиста - Ван дер Верффа", - сообщила в среду "Интерфаксу" адвокат Сталина Гуревич.

Она пояснила, что заявление было подано в связи с тем, что Доброхотов распространяет сведения о том, что Верфф сотрудничает с иностранной разведкой за денежное вознаграждение.

Комментариями правоохранительных органов по этому поводу "Интерфакс" пока не располагает.

Ранее в среду сообщалось, что у Доброхотова в квартире проходит обыск.

После внесения 23 июля The Insider в реестр СМИ-иноагентов Доброхотов заявил "Интерфаксу", что издание продолжит работать в прежнем режиме и не будет исполнять требования, предъявляемые к таким СМИ, так как зарегистрировано в Латвии.

The Insider Роман Доброхотов Ван дер Верфф

Новости по теме

Новости

Подытог исследования AstraZeneca и "Спутника Лайт" подведут через полгода

Подытог исследования AstraZeneca и "Спутника Лайт" подведут через полгода

К главному редактору The Insider Доброхотову пришли полицейские

К главному редактору The Insider Доброхотову пришли полицейские

Что случилось этой ночью: среда, 28 июля

Истребитель Checkmate будут собирать на заводе в Комсомольске-на-Амуре

Истребитель Checkmate будут собирать на заводе в Комсомольске-на-Амуре

Ростуризм задумал создать российский аналог Booking.com

"Аэрофлот" и еще шесть авиакомпаний запросили допуск на курорты Египта

"Аэрофлот" и еще шесть авиакомпаний запросили допуск на курорты Египта

Что произошло за день: вторник, 27 июля

Пандемия коронавируса

В РАН сочли прекрасной идеей "коктейльную" вакцинацию против COVID

Немецкий оргкомитет "Петербургского диалога" приостановит все двусторонние мероприятия

Немецкий оргкомитет "Петербургского диалога" приостановит все двусторонние мероприятия

Большой театр откроет новый сезон 13 сентября

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');