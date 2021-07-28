Против главреда The Insider возбудили дело о клевете на нидерландского журналиста

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Следствие возбудило уголовное дело по статье о клевете в отношении главного редактора издания The Insider (включено в реестр СМИ-иноагентов) Романа Доброхотова.

"Уголовное дело возбуждено в отношении Доброхотова по статье о клевете (128.1 УК РФ) по заявлению моего подзащитного - нидерландского журналиста - Ван дер Верффа", - сообщила в среду "Интерфаксу" адвокат Сталина Гуревич.

Она пояснила, что заявление было подано в связи с тем, что Доброхотов распространяет сведения о том, что Верфф сотрудничает с иностранной разведкой за денежное вознаграждение.

Комментариями правоохранительных органов по этому поводу "Интерфакс" пока не располагает.

Ранее в среду сообщалось, что у Доброхотова в квартире проходит обыск.

После внесения 23 июля The Insider в реестр СМИ-иноагентов Доброхотов заявил "Интерфаксу", что издание продолжит работать в прежнем режиме и не будет исполнять требования, предъявляемые к таким СМИ, так как зарегистрировано в Латвии.