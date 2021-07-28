Адвокат Доброхотова сообщил, что он свидетель по делу о клевете

Дело возбуждено против неустановленных лиц

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Главный редактор издания The Insider, признанного в России СМИ-иноагентом, Роман Доброхотов проходит по уголовному делу о клевете как свидетель, сообщила "Интерфаксу" адвокат "Правозащиты Открытки" Оксана Опаренко.

В "Правозащите Открытке" агентству уточнили, что дело возбуждено в отношении неустановленных лиц.

"По версии УВД по ЮЗАО Москвы, неустановленное лицо в неустановленном месте не позднее 12 ноября 2020 года разместило твит с "дезинформацией о сбитом Boeing MH-17" в твиттер-аккаунте пользователя Roman Dobrokhotov", - отметили в организации.

Утром 28 июля Доброхотов сообщил, что к нему домой пришли полицейские, и попросил прислать к нему адвоката. Затем стало известно, что у него и дома у его родителей начались обыски.

Сталина Гуревич, которая представляет интересы нидерландского журналиста Макса ван дер Верффа, вскоре заявила, что дело в отношении Доброхотова возбудили по ее заявлению. Адвокат утверждает, что Доброхотов распространял клеветнические сведения о том, что ее подзащитный за денежное вознаграждение "сливает" информацию о сбитом в Донбассе Boeing 777 рейса MH17.

Комментарием правоохранительных органов "Интерфакс" пока не располагает.

Минюст ранее в июле внес The Insider в реестр СМИ-иноагентов. Тогда Доброхотов заявил, что издание продолжит работать в прежнем режиме и не будет исполнять требования, предъявляемые к таким СМИ, так как зарегистрировано в Латвии.