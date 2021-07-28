Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 08:14Заразились
на 27.07В России 6 172 812+23 032В мире 195 286 042+570 930

К главному редактору The Insider Доброхотову пришли полицейские

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Главный редактор The Insider (Минюст считает издание СМИ-иноагентом) Роман Доброхотов сообщил в твиттере, что в его квартиру пришла полиция, предположительно с обыском.

"Видимо у меня обыск. Стучится полиция, - написал он, указал свой адрес и добавил, что ему "не помешал бы адвокат".

"Интерфакс" пока не располагает комментарием правоохранительных органов.

После внесения The Insider в реестр СМИ-иноагентов 23 июля Доброхотов заявил "Интерфаксу", что издание продолжит работать в прежнем режиме и не будет исполнять требования, предъявляемые к таким СМИ, так как зарегистрировано в Латвии.

The Insider Роман Доброхотов Москва МВД Минюст

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: среда, 28 июля

Истребитель Checkmate будут собирать на заводе в Комсомольске-на-Амуре

Истребитель Checkmate будут собирать на заводе в Комсомольске-на-Амуре

Ростуризм задумал создать российский аналог Booking.com

"Аэрофлот" и еще шесть авиакомпаний запросили допуск на курорты Египта

"Аэрофлот" и еще шесть авиакомпаний запросили допуск на курорты Египта

Что произошло за день: вторник, 27 июля

Пандемия коронавируса

В РАН сочли прекрасной идеей "коктейльную" вакцинацию против COVID

Немецкий оргкомитет "Петербургского диалога" приостановит все двусторонние мероприятия

Немецкий оргкомитет "Петербургского диалога" приостановит все двусторонние мероприятия

Большой театр откроет новый сезон 13 сентября

Пандемия коронавируса

Пятый этап исследования коллективного иммунитета россиян начнут 30 августа

Пятый этап исследования коллективного иммунитета россиян начнут 30 августа

Путин потребовал от ЦБ и правительства координировать меры по борьбе с инфляцией

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');