К главному редактору The Insider Доброхотову пришли полицейские

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Главный редактор The Insider (Минюст считает издание СМИ-иноагентом) Роман Доброхотов сообщил в твиттере, что в его квартиру пришла полиция, предположительно с обыском.

"Видимо у меня обыск. Стучится полиция, - написал он, указал свой адрес и добавил, что ему "не помешал бы адвокат".

"Интерфакс" пока не располагает комментарием правоохранительных органов.

После внесения The Insider в реестр СМИ-иноагентов 23 июля Доброхотов заявил "Интерфаксу", что издание продолжит работать в прежнем режиме и не будет исполнять требования, предъявляемые к таким СМИ, так как зарегистрировано в Латвии.