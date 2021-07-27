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ВОЗ исключила "российский" штамм COVID-19 из списка для отслеживания

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) исключила из списка для мониторинга штамм коронавируса AT.1, впервые обнаруженный в России, следует из реестра на сайте организации.

"Российский" вариант коронавируса AT.1 был внесен в список 9 июня, а 23 июля исключен из него. Впервые он был зафиксирован в РФ в январе 2021 года. Он не имел собственного обозначения буквой греческого алфавита - такую маркировку получают лишь штаммы, внесенные ВОЗ в списки представляющих интерес (VOI - Variants of Interest) и вызывающих опасения (VOC - Variants of Concern).

Также ВОЗ еще 6 июля понизила статус опасности варианта коронавируса "эпсилон" (B.1.427, B.1.429), впервые выявленного в США - он перенесен из списка штаммов, представляющих интерес (VOI), в список для мониторинга.

В начале июля руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что случаев заражения "американским" штаммом коронавируса в России выявлено не было.

В список для мониторинга (Alerts for Further Monitoring) ВОЗ включает штаммы COVID-19, когда их мутации предположительно могут менять свойства вируса и в дальнейшем представлять угрозу, но о них имеется недостаточно информации для их включения в список штаммов, представляющих интерес (VOI - Variants of Interest). В настоящий момент в список для отслеживания входят 13 вариантов COVID-19, они требуют дальнейшего изучения.

В группу представляющих интерес (VOI) попадают штаммы, заражения которыми регистрируются все чаще и на все более обширной территории, при этом имеется прогноз или подтвержденные данные о способности их мутаций менять свойства коронавируса. Сейчас в нее входят четыре штамма - "эта" (впервые зарегистрирован в Великобритании и Нигерии), "йота" (США), "каппа" (Индия) и "лямбда" (Перу).

В список вызывающих опасение (VOC) ВОЗ относит наиболее опасные варианты COVID-19 из первой группы, мутации которых увеличили способность коронавируса передаваться от человека к человеку и изменили его эпидемиологию, увеличили возможность заражения новых носителей и изменили симптоматику либо сделали его более устойчивым к вакцинам, лекарствам или другим мерам противодействия. В настоящий момент вызывающими опасения ВОЗ являются четыре штамма COVID-19: "альфа" британского происхождения, южноафриканский вариант "бета", впервые зарегистрированный в Бразилии "гамма" и "индийский" штамм "дельта".

Хроника коронавируса. Июль.

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Хроника 09 января 2020 года – 27 июля 2021 годаПандемия коронавируса
ВОЗ Коронавирус

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