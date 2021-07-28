Эксперт отметил стабилизацию ситуации с COVID в Москве и Петербурге

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Ситуация с распространением коронавируса в Москве и Санкт-Петербурге входит в фазу стабилизации, еще в ряде российских регионов рост заболеваемости остановился, заявил "Интерфаксу" заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

"Применительно к Москве и Петербургу действительно можно говорить, что они постепенно входят в процесс стабилизации эпидемиологической ситуации", - сказал Горелов в среду.

"Ключевым моментом, указывающим на эту фазу эпидпроцесса, является индекс распространения (коронавируса - ИФ). В ряде регионов он составляет меньше единицы - это означает, что рост заболеваемости остановился", - добавил он.

По его словам, "безусловно, ключевую роль в снижении заболеваемости сыграл тот факт, что вакцинация стала более масштабной, что люди стали активнее прививаться". Он добавил, что дальнейшее проведение вакцинации позволит избежать осеннего подъема заболеваемости.

"Чем больше будет охват населения (вакцинацией - ИФ), тем выше вероятность избежать нового подъема заболеваемости, в том числе осеннего. В идеале привиться должны порядка 60-70 процентов населения, при этих показателях можно говорить о достигнутом коллективном иммунитете", - уточнил Горелов.

По данным оперштаба, суточный прирост новых случаев COVID-19 в среду в РФ составил 22 420, и это минимальное значение с начала месяца, умерли за сутки 798 пациентов. В Москве было выявлено 2 445 новых случаев, в Санкт-Петербурге - 1 918, в Московской области - 1 449 случаев.