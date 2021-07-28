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Памфилова заверила, что членов изибркомов не заставляют прививаться

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - В системе избирательных комиссий нет и не будет принудительной вакцинации сотрудников и наблюдателей, заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

Она напомнила, что Роспотребнадзор "понятно и объяснимо" рекомендовал провести стопроцентную вакцинацию членов комиссий и наблюдателей.

"Однако это процесс добровольный. Административных и принудительных мер со стороны ЦИК России не будет, - сказала Памфилова. - Мы работаем методично на протяжении длительного времени, методом убеждения. Наши организационные усилия направлены на то, чтобы большинство членов комиссий, у кого нет противопоказаний, прошли вакцинацию".

Она заверила, что люди прививаются.

В отдельных регионах, по ее сведениям, в комиссиях привились уже почти 80% сотрудников и почти во всех субъектах привились более 30% членов избиркомов.

Хроника 09 января 2020 года – 28 июля 2021 годаПандемия коронавируса
Центризбирком Элла Памфилова коронавирус

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