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Путин поручил начать выплаты семьям со школьниками на 2 недели раньше срока

Путин поручил начать выплаты семьям со школьниками на 2 недели раньше срока
Фото: Felipe Rodriguez/VW Pics/Universal Images Group via Getty Images

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил на две недели раньше начать единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей семьям на школьников от шести до 18 лет и лицам с ограниченными возможностями от 18 до 23 лет, которые продолжают обучение в школе.

В ходе совещания по вопросам подготовки к новому учебному году в среду Путин напомнил о планах произвести соответствующую разовую выплату гражданам для того, чтобы они могли подготовить детей к школе.

"А вопрос мой заключается в том, можно ли произвести эту выплату ранее намеченного срока, а намеченный срок у нас был - 16 августа, для того, чтобы люди могли в плановом порядке, не спеша, имея больше времени, подготовиться к тому, чтобы 1 сентября дети могли быть собраны в школу в соответствии с теми требованиями, которые к этому предъявляются", - сказал Путин.

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков сообщил, что в Пенсионный фонд уже поступили заявления от 12 миллионов 400 тысяч родителей. "Уже приняты решения о назначении выплаты в отношении 16,5 миллионов детей. Напомню, что всего единовременной выплатой будут охвачены семьи, в которых растут свыше 20 миллионов ребят школьного возраста", - рассказал министр.

Он отметил, что финансовые средства на эти выплаты в полном объеме доведены до Пенсионного фонда - это 204 млрд рублей, а прием заявлений родителей продолжается.

"Действительно, согласно постановлению правительства, старт выплат намечен был на 16 августа. Технически уже к понедельнику мы будем готовы осуществить выплаты на 17 млн детей", - сказал Котюков, заметив, что для этого потребуется внести изменения в постановление правительства.

"Система готова, деньги доведены, в понедельник выплатим средства на 17 млн детей", - отметил глава Минтруда.

"Хорошо, давайте тогда так и сделаем, и начнем эти выплаты со 2 августа, то есть со следующего понедельника", - сказал Путин.

"Выплаты смогут получить семьи, в которых растут свыше 20 млн детей в возрасте от 6 до 18 лет. При этом сделано исключение для детей с ограниченными возможностями здоровья. Если такие ребята в возрасте от 18 до 23 лет продолжают обучение в школе, то средства на них будут выплачены", - добавил Котяков.

Выступая 21 апреля с посланием Федеральному собранию, глава государства предложил провести единовременную выплату для семей со школьниками и будущими первоклассниками в размере 10 тыс. рублей в середине августа, чтобы у родителей было время подготовить детей к школе.

Указ о выплатах был подписан президентом 2 июля. Помимо родителей, их могут получить усыновители, опекуны и попечители детей.

Владимир Путин Антон Котяков Минтруд ПФР

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