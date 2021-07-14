Выплаты на детей для подготовки к школе начнутся с 16 августа

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Перечисление единовременных выплат в размере 10 тысяч рублей семьям с детьми школьного возраста начнется с 16 августа, большинство родителей получат средства именно в этот день, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

"По поручению президента выплаты начнутся в середине августа, чтобы семьи успели подготовить детей к школе. Старт платежей намечен на 16 августа. Большинство семей получат средства именно в этот день", - сказал Котяков журналистам в среду.

По его словам, родители могут направить свои заявления в Пенсионный фонд начиная с 15 июля, но многие уже получили в личном кабинете на Госуслугах предзаполненные заявления, в которых необходимо только проверить и подтвердить корректность данных.

"Пенсионный фонд обработает все поступающие заявления и сформирует необходимые документы для осуществления платежа. Выплата в 10 тысяч рублей на детей школьного возраста - это единовременное пособие, поэтому она может быть перечислена на счет, привязанный к карте любой платежной системы, который указан в заявлении гражданина", - уточнил глава Минтруда.

В свою очередь в пресс-службе ведомства напомнили, что обратиться за единовременной выплатой для подготовки детей к школе можно до конца октября. Подать заявление можно с 15 июля через портал Госуслуг или любую клиентскую службу Пенсионного фонда.

Согласно указу президента, выплата на школьников предоставляется российским семьям с детьми от 6 до 18 лет, помимо родителей, средства могут получить усыновители, опекуны и попечители детей.

Также выплату смогут получить граждане с инвалидностью в возрасте от 18 до 23 лет, если они продолжают обучение по общеобразовательным программам.

Ожидается, что эту выплату получат порядка 20 млн детей.