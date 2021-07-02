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Путин подписал указ о выплате 10 тыс. руб. семьям с детьми

Путин подписал указ о выплате 10 тыс. руб. семьям с детьми
Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал указ "О единовременной выплате семьям, имеющим детей", сообщает в пятницу пресс-служба главы государства.

Согласно указу, семьи с детьми получат единовременную выплату в период с августа по декабрь текущего года.

Пособия будут выплачены: одному из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) детей в возрасте от 6 до 18 лет, имеющих гражданство РФ (при условии достижения ребенком возраста 6 лет не позднее 1 сентября 2021 г.); инвалидам, лицам с ограниченными возможностями в возрасте от 18 до 23 лет, имеющим гражданство РФ и обучающимся по основным общеобразовательным программам, либо одному из их родителей (законных представителей).

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Единовременная выплата будет осуществляться на каждого ребенка в возрасте от 6 до 18 лет, и на каждого инвалида или лицо с ограниченными возможностями 18-23 лет, отмечается в документе.

Получатели единовременной выплаты вправе обратиться в Пенсионный фонд РФ (ПФР) за назначением пособия до 1 ноября 2021 г.

Эта выплата не учитывается в составе доходов семей, которые ее получают, при предоставлении им иных мер социальной поддержки и не относится к доходам, на которые может быть обращено взыскание по исполнительным документам.

Правительству РФ необходимо обеспечить финансирование расходов, связанных с реализацией данного указа, а также определить порядок и условия осуществления единовременной выплаты, говорится в документе.

ПФР поручено обеспечить выплаты семьям и инвалидам в соответствии с настоящим указом.

Документ вступает вступает в силу со дня его подписания, сообщает пресс-служба президента.

Владимир Путин

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