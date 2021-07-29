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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:44Заразились
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Коллективный иммунитет против коронавируса в Петербурге превысил 65%

Коллективный иммунитет против коронавируса в Петербурге превысил 65%
Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Доля иммунизированных против коронавируса в Петербурге превысила 65%, сообщил на пресс-конференции в четверг председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

"Доля людей, которых можно отнести к иммунной прослойке, уже превышает 65%. Я говорю о лицах, переболевших коронавирусной инфекцией и вакцинированных одним из компонентов вакцины против коронавирусной инфекции. Целевой показатель достигнут", - сказал Лисовец.

В Петербурге уже привиты более 1,2 млн человек, сообщил чиновник. При этом он отметил снижение темпов вакцинации. До конца июня показатели были лучше, чем в среднем по России. Сейчас в Петербурге первично прививку делают 12 тыс. человек в день.

При этом, по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, с начала пандемии в Петербурге было зарегистрировано 525 тыс. случаев заражения COVID-19. Всего же в городе, по сведениям Петростата, живет 5,4 млн человек.

В феврале директор Городского центра медицинской профилактики Дмитрий Ченцов сказал, что региональным проектом "Вакцинация" предусмотрена вакцинация 1,2 млн человек для достижения коллективного иммунитета.

Хроника коронавируса. Июль.

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Хроника 09 января 2020 года – 29 июля 2021 годаПандемия коронавируса
Петербург Коронавирус Дмитрий Лисовец

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