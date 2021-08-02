Суд огласит приговор юристу ФБК Соболь по делу о нарушении санэпидправил

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Преображенский суд Москвы в понедельник вынесет первый приговор по делу о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил в ходе несанкционированной акции 23 января в столице.

Оглашение приговора назначено на 10:30.

Как сообщалось, 28 июля в ходе судебных прений государственный обвинитель запросил наказание в виде двух лет ограничения свободы для юриста ФБК (признан в РФ экстремистской организацией) Любови Соболь. Сама Соболь и ее адвокат Владимир Воронин настаивают на необоснованности и несостоятельности доводов обвинения.

Несанкционированные акции в поддержку арестованного после возвращения в Россию оппозиционера Алексея Навального прошли 23 января во многих городах страны, в том числе в Москве. После акции правоохранительные органы возбудили ряд уголовных дел, в том числе о нарушении санитарно-эпидемиологических правил (ст.236 УК РФ), применении насилия к представителям власти (ст. 318 УК РФ), хулиганстве (ст. 213 УК РФ).

Расследованием дела о нарушении санэпидправил занимается центральный аппарат Следственного комитета России, куда оно было передано из следственного главка столичного МВД. По делу проходят 10 фигурантов. Среди них брат Алексея Навального Олег, пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, участница Pussy Riot Мария Алехина, сотрудник ФБК (организация признана в РФ исполняющей функции иностранного агента) Николай Ляскин и другие.