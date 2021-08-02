Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 22:08Заразились
на 01.08В России 6 288 677+22 804В мире 197 872 222+506 087
Теннис06:00Микст, Финал  Россия РоссияПодробнееТеннис06:00Мужчины, Финал  Германия РоссияПодробнееФехтование12:30Мужчины, Финал  Франция РоссияПодробнее

Суд огласит приговор юристу ФБК Соболь по делу о нарушении санэпидправил

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Преображенский суд Москвы в понедельник вынесет первый приговор по делу о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил в ходе несанкционированной акции 23 января в столице.

Оглашение приговора назначено на 10:30.

Как сообщалось, 28 июля в ходе судебных прений государственный обвинитель запросил наказание в виде двух лет ограничения свободы для юриста ФБК (признан в РФ экстремистской организацией) Любови Соболь. Сама Соболь и ее адвокат Владимир Воронин настаивают на необоснованности и несостоятельности доводов обвинения.

В РоссииДля Соболь потребовали 2 года ограничения свободы по делу о нарушении санэпидправилЧитать подробнее

Несанкционированные акции в поддержку арестованного после возвращения в Россию оппозиционера Алексея Навального прошли 23 января во многих городах страны, в том числе в Москве. После акции правоохранительные органы возбудили ряд уголовных дел, в том числе о нарушении санитарно-эпидемиологических правил (ст.236 УК РФ), применении насилия к представителям власти (ст. 318 УК РФ), хулиганстве (ст. 213 УК РФ).

Расследованием дела о нарушении санэпидправил занимается центральный аппарат Следственного комитета России, куда оно было передано из следственного главка столичного МВД. По делу проходят 10 фигурантов. Среди них брат Алексея Навального Олег, пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, участница Pussy Riot Мария Алехина, сотрудник ФБК (организация признана в РФ исполняющей функции иностранного агента) Николай Ляскин и другие.

ФБК Соболь

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

В Москве сократилась суточная заболеваемость COVID-19

В метро Москвы начали тестировать систему "оплаты лицом"

В метро Москвы начали тестировать систему "оплаты лицом"

Московский государственный областной университет решили объединить с МПГУ

Пандемия коронавируса

Персонал кафе Москвы будет обязан носить перчатки в некоторых случаях

Пандемия коронавируса

В Москве отменено требование носить перчатки в общественных местах

В Москве отменено требование носить перчатки в общественных местах

Москвичам пообещали облачную погоду и дожди в пятницу

Пожар на складе на юго-востоке столицы потушен

На юго-востоке Москвы горит склад

Пандемия коронавируса

Собянин заявил о быстром улучшении ситуации с COVID в Москве

Суточная заболеваемость COVID-19 в Москве выросла на 37%

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');