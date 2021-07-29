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Генконсульство РФ сообщило об эвакуации трех отелей в Бодруме из-за пожаров

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - В турецком Бодруме из-за лесных пожаров эвакуированы три отеля, среди постояльцев были и российские туристы, все путешественники размещены в гостиницах поблизости, сообщает в четверг Генконсульство России в Анталье.

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"В Бодруме в местечке Гюверджинлик завершена эвакуация трех отелей, которые оказались близко к эпицентру возгорания. Вывоз туристов, включая россиян, был осуществлен морским путем в связи с тем, что огонь отрезал выезд через сухопутную дорогу. Отдыхающие временно размещены в близлежащих гостиницах. В настоящее время, по заверению местных властей, угроза возгорания туристических объектов в этом районе устранена", - говорится в сообщении дипмиссии в Facebook.

Как отметили в Генконсульстве, официальная информация о жертвах не поступала.

"Имеются пока не подтвержденные сведения о нескольких пострадавших в результате воздействия угарного газа. Они находятся под наблюдением врачей, их жизни ничто не угрожает", - пояснили в дипмиссии, не уточнив, идет ли речь о российских гражданах.

По словам дипломатов, российские туристы в индивидуальном порядке информируют Генконсульство об эвакуации, которая, по их словам, "проходит в целом организованно".

Лесной пожар в турецкой Анталье

"Призываем всех наших соотечественников, находящихся в пожароопасных регионах Турции, быть предельно внимательными, готовыми к возможной эвакуации и следовать указаниям местных властей на случай возникновения чрезвычайной ситуации", - подчеркнули в дипмиссии.

В Генконсульстве добавили, что лесной пожар, который начался днем в четверг рядом с курортом Мармарис, до сих пор не удалось взять под контроль.

"В районе Ичмелер проводится превентивная эвакуация туристов из расположенных в прибрежной зоне отелей. Их общее количество, гражданская принадлежность и места временного размещения уточняются местными властями. Работы по пожаротушению с привлечением различной специализированной авиации, транспорта и пожарных расчетов продолжаются", - сообщают российские дипломаты.

Из-за аномальной жары в Турции на западном и южном побережьях страны в течение последних двух дней продолжаются лесные пожары, сотни гектаров леса сгорели дотла. Пламя добралось до популярной туристической провинции Анталья: огонь распространился рядом с курортами Соргун, Сиде, Манавгат, Чолаклы. Там отменены все экскурсии, а Генконсульство РФ в Анталье не рекомендовало туристам в целях безопасности покидать отели до особого распоряжения администрации гостиниц В четверг утром лесные пожары начались в провинции Мугла.

Турция Бодрум Генконсульство России в Анталье Гюверджинлик

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