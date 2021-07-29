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Мишустина призвали расширить список авиакомпаний, имеющих право летать на курорты Египта

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Российский союз туриндустрии (РСТ), комитет по туризму Торгово-промышленной палаты (ТПП) и ассоциация туроператоров по выездному туризму "Турпомощь" направили председателю правительства Михаилу Мишустину письмо, в котором попросили расширить список авиакомпаний, допущенных к перевозке туристов в Хургаду и Шарм-эль-Шейх, а также разрешить полеты из региональных аэропортов.

В письме, копия которого есть в распоряжении "Интерфакса", говорится, что турбизнес давно ждал отмены запрета полетов на курорты Египта, действовавшего с ноября 2015 года, и готов оперативно обеспечить отправку туристов на египетские курорты с учетом требований профилактики распространения коронавируса. Но из-за того, что единственным назначенным перевозчиком на рейсах в Хургаду и Шарм-эль-Шейх стала авиакомпания "Россия", лишь один туроператор, работающий с ней в рамках эксклюзивного контракта, получил возможность формировать туры в Египет.

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"Такой прецедент уже был в 2020 году при проведении конкурсных процедур группы авиакомпаний "Аэрофлот" по одному из турецких направлений Москва - Анталья - Москва. При этом допуск к полетам на курорты Египта из 39 городов России, в том числе из Москвы, Екатеринбурга и Казани, запросили у Росавиации девять российских авиакомпаний: "Аэрофлот", "Победа", "Россия", S7, Smartavia, AZUR air, "Уральские авиалинии", Nord Wind, Royal Flight. Все перечисленные авиакомпании активно работают с туроператорским сообществом и при получении соответствующих допусков на базе их перевозки может быть сформирован доступный, безопасный и качественный турпродукт туроператорами, работающими на данном направлении", - говорится в письме.

Обращение подписали почетный президент РСТ Сергей Шпилько, глава комиссии ТПП РФ по предпринимательству в сфере туризма Юрий Барзыкин и гендиректор "Турпомощи" Александр Осауленко.

Как подчеркивают авторы документа, речь идет не только о соблюдении норм федерального закона "О защите конкуренции": по их мнению, монополия на египетском направлении негативно скажется на стоимости туров, ущемляя тем самым интересы потребителей.

"Кроме того, у туроператоров не будет возможности использовать данное направление для замены не состоявшихся из-за пандемии туров. При том, что в этом отношении Египет – направление перспективное, поскольку в отличие от Турции является преимущественно зимним и открывает туроператорам возможность выполнять отложенные обязательства перед туристами в осенне-зимний период. Просим вас, уважаемый Михаил Владимирович, помочь с разрешением полетов на египетские курорты различным авиакомпаниями, в том числе, выполнения чартерных рейсов из Москвы и региональных аэропортов, имеющих статус международных", - говорится в документе.

Авиакомпания "Россия" в четверг получила разрешение на выполнение с 9 августа рейсов из московскомго аэропорта "Шереметьево" в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. В соответствии с решением оперштаба правительства по борьбе с завозом и распространением коронавируса, авиакомпания сможет выполнять по пять рейсов в неделю по каждому маршруту.

Рейсы планируется выполнять в партнерстве с туроператором "Библио-Глобус". Как сообщается на сайте туркомпании, на рейсах будут использоваться самолеты Boeing 747-400 на 522 места и Boeing 737-800 на 189 кресел. Стоимость туров начинается от 87 тыс. рублей на двоих за неделю отдыха в отеле 3* all inclusive.

Египет РСТ ТПП Турпопощь Михаил Мишустин

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