"Аэрофлот" и еще шесть авиакомпаний запросили допуск на курорты Египта

Шарм-эль-Шейх Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Девять российских авиакомпаний запросили у Росавиации допуски к регулярным рейсам из Москвы и регионов РФ в курортные города Египта, следует из материалов на сайте ведомства.

Допуски в Хургаду и Шарм-эль-Шейх запросили входящие в одну группу "Аэрофлот", "Победа" и "Россия", а также S7, "Уральские авиалинии", Smartavia, Nordwind, AZUR air и "Якутия". "Аэрофлот" также запросил допуск к полетам из Москвы в Марса-Алам - курорт в 280 км от Хургады.

Правительство РФ разрешило возобновить прямые рейсы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх, которые были под запретом почти шести лет, с 9 августа. На первом этапе будут выполняться только регулярные рейсы, с частотой до пяти раз в неделю, и только из Москвы. Решение об увеличении числа полетов будет принято по итогам визита российской делегации в Египет, которая проведет оценку эпидобстановки.

Авиасообщение между Россией и Египтом было прервано в ноябре 2015 года после взрыва в небе над Синайским полуостровом самолета "Когалымавиа" - на нем туристы возвращались из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. На борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ квалифицировала катастрофу как теракт, назвав ее причиной взрыв бомбы в самолете.

В апреле 2018 года авиасообщение с Египтом было возобновлено, но только в регулярном сегменте и только между Москвой и Каиром. До египетских курортов туристы добираются через Каир на автомобилях и автобусах: путь занимает от пяти до восьми часов.