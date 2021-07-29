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Фудкорты в торговых центрах Петербурга возобновят работу

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Губернатор Петербурга Александр Беглов пообещал в ближайшие сутки подписать постановление о возобновлении работы точек общепита в торговых центрах.

"Буквально завтра, уверен, я подпишу соответствующее постановление, которое разрешало бы открытие, но только при соблюдении соответствующих условий, которые они согласовали, и согласовал Роспотребнадзор", - сказал Беглов в эфире городского телеканала "78".

Губернатор отметил, что точки общепита смогут работать лишь при условии вакцинации сотрудников и соблюдения других дополнительных требований. Сотрудники городской администрации и Роспотребнадзора вместе с представителями ресторанного бизнеса в течение десяти дней разрабатывали новые правила, которые бы позволили фудкортам начать работу, отметил Беглов.

21 июля первый заместитель председателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов сообщил, что фудкорты и островные павильоны в торговых центрах смогут возобновить работу при условии, если все их сотрудники будут привиты хотя бы одним компонентом вакцины и больше половины - обоими.

Запрет на работу точек общепита в торговых центрах действует в Петербурге с 17 июня.

Хроника 09 января 2020 года – 29 июля 2021 годаПандемия коронавируса
Санкт-Петербруг Александр Беглов COVID-19 коронавирус Роспотребнадзор

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