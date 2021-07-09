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В Томской области запретят ночную работу кафе и часть массовых мероприятий

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Томский оперштаб с 12 июля вводит дополнительные ограничения в работе сферы общественного питания и развлечений до стабилизации ситуации с коронавирусом, сообщает в пятницу пресс-служба обладминистрации.

"Запрещено проводить концерты, спортивные и развлекательные мероприятия в закрытых помещениях, где отсутствуют посадочные места. Массовые мероприятия на открытом воздухе ограничены 1 тыс. участников и зрителей. Сфере общепита запрещено принимать гостей в закрытых помещениях с полуночи до 6 часов утра", - говорится в пресс-релизе.

Также кафе, ресторанам и барам рекомендовано обслуживать посетителей преимущественно на летних верандах.

Кроме того, оперштаб принял решение приостановить до стабилизации эпидемиологической обстановки деятельность кальянных, а в торгово-развлекательных центрах запретить работу бесплатных точек доступа Wi-Fi и ограничить наполняемость фудкортов и детских комнат до 50%.

Перевозчикам рекомендуется увеличить количество рейсов общественного транспорта в часы пик, контроль за проведением дезинфекции салонов общественного транспорта будет усилен.

Работодателям рекомендуют разработать скользящий график работы персонала с установлением разного времени начала и окончания трудового дня, перевести не менее 30% сотрудников на удаленный режим, а отпуска перенести на более ранние сроки.

По последним данным, всего в Томской области зафиксировано 34 800 случаев COVID-19, выздоровел 32 891 человек, умер - 481.

Томская область коронавирус

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