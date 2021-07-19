QR-коды перестали быть обязательными при посещении общепита в Москве

Рестораны и бары снова могут работать ночью

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Система QR-кодов, обязательных для посещения заведений общественного питания в столице, отменяется с 19 июля, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

"С 19 числа мы отменяем обязательные QR-коды в общепите", - сказал Собянин на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Также мэр в интервью каналу "Россия 1" (ВГТРК) сообщил, что решение об отмене QR-кодов принималось с учетом сложившейся эпидемической обстановкой в городе.

"Это серьезное решение, но мы принимали его взвешенно, исходя из той (эпидемической) ситуации, которую мы имеем", - отметил Собянин.

Согласно указу мэра Москвы, предприятия общепита вправе самостоятельно принять решение о работе по системе QR-кодов в кафе, ресторанах и барах.

Кроме того, с 19 июля организации общественного питания могут вернуться к работе в ночное время при условии соблюдения противоэпидемических требований. Также, при условии соблюдения COVID-мер, возобновляется работа фудкортов, посещение детских игровых комнат, проведение зрелищно-развлекательных мероприятий в ночных клубах, барах, на дискотеках, в караоке.

22 июня мэр Москвы подписал указ о том, что посещение ресторанов, баров и кафе, в том числе в ночное время, с 28 июня возможно гражданами, полностью прошедшими вакцинацию, подтверждаемую QR-кодом. Кроме того, заведения общепита, согласно указу столичного градоначальника, могут посещать лица, переболевшие коронавирусом не ранее полугода назад или имеющие отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее, чем 72 часа назад.