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Онищенко не увидел риска в отмене ношения перчаток, которыми москвичи пренебрегают

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Экс-глава Роспотребнадзора, академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что отмена обязательного ношения перчаток в Москве никак не скажется на статистике заболеваемости COVID-19.

"Значение перчаток при инфекции, передающейся воздушно-капельным путем, имело третьестепенное значение, поэтому на эпидемический процесс это не повлияет. Да еще при том "тщании" в кавычках, с которым (это требование) соблюдалось", - сказал Онищенко "Интерфаксу".

По его словам, решение об отмене обязательного ношения перчаток - это "практически констатация давно свершившегося факта".

В пятницу, 30 июля, мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому в столице отменяется обязательное использование масок на транспорте, в магазинах и других общественных местах. Обязательными перчатки будут только при выполнении технологических операций - например, персоналом кафе при приготовлении еды. Ношение масок москвичами по-прежнему остается обязательным.

Геннадий Онищенко Госдума коронавирус

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