Персонал кафе Москвы будет обязан носить перчатки в некоторых случаях

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Сотрудники кафе и ресторанов Москвы должны будут носить перчатки во время технологических операций, таких, например, как приготовление еды, сообщил "Интерфаксу" руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.

"Перчатки остаются обязательными только при проведении технологических операций", - сказал собеседник агентства.

Ранее в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин отменил обязательное ношение перчаток в транспорте и общественных местах в связи с улучшением эпидемиологической обстановки в городе. Ношение масок по-прежнему остается обязательным.

29 июля мэр объявил об улучшении ситуации с заболеваемостью в городе, в связи с чем было в два раза уменьшено количество коек для больных коронавирусом.

Ношение масок и перчаток в публичных местах в Москве стало обязательным с 12 мая 2020 года.