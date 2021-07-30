В Москве отменено требование носить перчатки в общественных местах

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - В столице отменяется обязательное требование ношения перчаток в общественных местах, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Сегодня я подписал указ, отменяющий обязательное использование перчаток на транспорте, в магазинах и других общественных местах", - написал Собянин в своем блоге в пятницу.

Соответствующий указ опубликован на сайте мэра и правительства Москвы.

Уточняется, что москвичи по-прежнему должны носить маски в общественных местах. Собянин отметил, что эта мера остается обязательной, поскольку маски являются "важнейшим барьером на пути распространения вируса". Масочный режим планируют сохранить до того периода, пока количество новых случаев заболевания не сократится до минимальных значений.

Собянин в своем блоге также отметил, что в последние недели ситуация с распространением коронавируса в столице существенно улучшилась. "Благодаря массовой вакцинации и другим мерам профилактики количество вновь выявляемых случаев ковида снизилось в 2,2 раза, число госпитализаций - в 1,6 раза по сравнению с пиковыми значениями второй половины июня", - написал мэр.

"В этих условиях мы можем продолжить постепенное смягчение действующих ограничений", - пояснил он.

Ношение масок и перчаток в публичных местах в Москве стало обязательным с 12 мая 2020 года.