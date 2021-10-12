Госдума сократила число пленарных заседаний из-за пандемии

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Госдума VIII созыва в первый день своей работы решила сократить число пленарных заседаний с трех до двух в неделю из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Это предложение сформулировал руководитель временной депутатской рабочей группы по подготовке первого заседания Думы Александр Жуков.

Новый режим предлагается распространить на октябрь, ноябрь и декабрь. Дума будет проводить пленарные заседания три недели подряд по вторникам и четвергам с полудня до 16 часов без перерыва. Четвертую неделю месяца депутаты будут работать в своих избирательных округах.

Вскоре выдвинутый "Единой Россией" на пост спикера Вячеслав Володин заявил, что в Думе сохранятся все действующие коронавирусные ограничения, в частности, на вход в здание и на работу столовых и буфетов, такое решение приняли на консультациях представители всех фракций. По его словам, это необходимо. чтобы парламент мог работать.

"На сегодняшний день вакцинированы 70% депутатов, которые зарегистрированы. Много это или мало? Мало. Мало! Поэтому, уважаемые коллеги, должны это решение принять каждый для себя", - сказал Володин.

Из-за пандемии в осеннюю сессию в 2020 году, а затем и в весеннюю сессию этого года Госдума проводила пленарные заседания, в основном, два дня в неделю вместо трех. Пожилым депутатам предлагалось работать дистанционно.

12 октября лидер ЛДПР Владимир Жириновский сказал журналистам, что 11 депутатов нового созыва госпитализированы с COVID-19.