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Несколько стран могут зарегистрировать "ЭпиВакКорону" в августе-сентябре

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Вакцина от коронавируса "ЭпиВакКорона" в августе-сентябре, как ожидается, будет зарегистрирована в нескольких странах за рубежом, переговоры с их регуляторами уже идут, заявил гендиректор компании "Герофарм" Петр Родионов.

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"Мы как индустриальный партнер научного центра "Вектор" ведем переговоры с министерствами здравоохранения нескольких стран о возможной регистрации и поставке вакцины. Сейчас пока конкретные страны назвать не можем, но, думаю, к концу августа уже первые регистрации международные пройдут. Мы уже досье перевели на разные языки и готовим подачу буквально в ближайшее время. И в августе-сентябре, я думаю, у нас состоятся первые международные регистрации, первые международные признания вакцины "ЭпиВакКорона"",- сказал Родионов в ходе брифинга, посвященного запуску производства "ЭпиВакКороны" на площадке "Герофарма".

В свою очередь гендиректор центра "Вектор" Роспотребнадзора, разработчика вакцины, Ринат Максютов отметил большой интерес к "ЭпиВакКороне".

По его словам, интерес к препарату проявляют около 50 стран. "Вектор" рассматривает трансфер технологий производства вакцины за рубеж", - сказал он.

"Высокий профиль безопасности вакцины, ее ареактогенность (вакцина не вызывает сильных реакций - ИФ), простота в транспортировке, возможность ревакцинации как после применения других вакцин, так и переболевших, рождает поистине ажиотажный спрос на вакцину", - заявил Максютов.

Вакцина "ЭпиВакКорона" была зарегистрирована в октябре 2020 года, тогда же было запущено производство препарата, сначала на площадке разработчика научного центра "Вектор" Роспотребнадзора, в 2021 году оно расширено за счет присоединения новосибирского предприятия "Вектор Биагальм", третьей площадкой стала компания "Герофарм".

Как заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, до 20 декабря всеми производственным площадками должно быть поставлено 9,4 млн доз вакцины. По данным "Вектора", всего пока произведено почти 4 млн доз, после запуска производства на площадке "Герофарм" осенью, как ожидается, будет производится 5 млн доз "ЭпиВакКороны" в месяц.

Хроника коронавируса. Июль.

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Герофарм Петр Родионов ЭпиВакКорона Вектор Роспотребнадзор Ринат Максютов

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