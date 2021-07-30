Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:55Заразились
на 30.07В России 6 242 066+23 564В мире 196 626 531+658 221
Плавание04:30Мужчины, Финал  Россия США ВеликобританияПодробнееСтрельба03:00Женщины, Финал  Россия Южная Корея КитайПодробнееСтрельба из лука08:45Женщины, Финал  Южная Корея РоссияПодробнееАкадемическая гребля03:33Женщины, Финал А  Новая Зеландия Россия АвстрияПодробнее

Результаты пострегистрационных исследований "ЭпиВакКороны" опубликуют осенью

Результаты пострегистрационных исследований "ЭпиВакКороны" опубликуют осенью
Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Результаты пострегистрационных клинических исследований и гражданского применения вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона" планируется опубликовать в начале осени, заявил в пятницу генеральный директор научного центра "Вектор" Роспотребнадзора Ринат Максютов.

"Я думаю, в начале осени мы готовы будем направить статью (о результатах исследований вакцины - ИФ) в журнал", - сказал Максютов в ходе брифинга, посвященного запуску производства "ЭпиВакКороны" на площадке компании "Герофарм".

Глава "Вектора" также сообщил, что заболеваемость коронавирусом среди прошедших полный курс вакцинации "ЭпиВакКороной" чуть более 0,5%.

"Примечательно, что среди миллиона вакцинированных, которые завершили полный цикл вакцинации, по данным Минздрава, заболело всего чуть более 0,5% привитых", - отметил Максютов.

То есть всего один заболевший на 200 привитых "ЭпиВакКороной", пояснил он. "При этом говорим сейчас именно об индийском штамме, о защите против индийского штамма (штамм "дельта" - ИФ)", - подчеркнул Максютов.

Он подчеркнул, что все необходимые исследования "ЭпиВакКороны" проведены. "После регистрации мы не прекращаем собирать данные об эффективности препарата. Мы как разработчики, министерство здравоохранения РФ контролирует каждого добровольца в рамках пострегистрационных клинических исследований, в формате гражданского применения вакцины. Собираются все данные по безопасности и эффективности препарата", - сказал Максютов.

Так он ответил на вопрос о возможности публикации хотя бы промежуточных данных об эффективности вакцины, о чем были неоднократные обращения, в том числе в Минздрав и другие инстанции.

Максютов отметил, что получение каждого разрешения Минздрава в рамках процесса регистрации препарата возможно только в случае, если препарат отвечает всем требованиям как по безопасности, так и по его эффективности против коронавируса.

Кроме того, он рассказал об объемах производства "ЭпиВакКороны". По словам Максютова, в этом году уже было произведено более 4 млн доз вакцины, а с запуском производства препарата на площадке "Герофарма" "мы рассчитываем выйти на объем до 5 млн доз в месяц, начиная с осени текущего года".

Вакицна "ЭпиВакКорона" была зарегистрирована в октябре 2020 года, тогда же было запущено производство препарата, сначала на площадке разработчика научного центра "Вектор" Роспотребнадзора, в 2021 году оно расширено за счет присоединения новосибирского предприятия "Вектор Биагальм", третьей площадкой стала компания "Герофарм".

Хроника коронавируса. Июль.

24
В России выявили 23 270 новых случаев COVID-19 за сутки28 июля. Власти Сиднея продлили локдаун еще на четыре недели - из-за роста заболеваемости коронавирусом COVID-19 и низких темпов вакцинации. На фото: уличный музыкант в обычно шумном торговом районе города.27 июля. В Индии против коронавируса вакцинировались более 440 миллионов человек.26 июля. Школа для девочек в Кабуле (Афганистан) открылась после почти двухмесячного перерыва.22 июля. В Афинах прошла акция протеста против обязательной вакцинации.21 июля. За 2 дня до начала Олимпиады в Токио максимальные за полгода показатели заражений коронавирусом. За сутки в столице Японии выявили 1 832 случая COVID-19. 20 июля. На третьей позиции в мире по числу инфицированных находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 19 391 845 заболевших, умерло 542 756 человек. На фото: бездомный в Рио-де-Жанейро.19 июля. Британский дизайнер Том Сильвервуд представил платье из более чем 1500 защитных масок в день снятия коронавирусных ограничений в стране.16 июля. Онлайн-церемония вручения дипломов прошла в городе Тагиг (Филиппины).14 июля. В метро Парижа вернулись музыканты, которым было запрещено выступать более года назад из-за пандемии коронавируса.13 июля. Акция с напоминанием о необходимости ношения защитных масок в Джакарте.11 июля. Число заразившихся COVID-19 в мире превысило 186,8 млн человек. На фото: жители Пекина во время дождя.9 июля. Инсталляции британского ландшафтного художника Стива Мессама в Северном Йоркшире.8 июля. В Нью-Йорке прошел парад в честь медиков.7 июля. Власти юго-западной китайкой провинции Юньнань ввели жесткие карантинные меры в городе Жуйли в связи с быстрым ростом внутренних случаев заражения коронавирусом.6 июля. Число случаев заболевания COVID-19 продолжает расти в штате Ракхайн в Мьянме. На фото: добровольцы распыляют дезинфицирующее средство на грузовые суда.5 июля. В Малайзии объявлены строгие ограничения на передвижение и введен комендантский час из-за роста заболеваемости коронавирусом.5 июля. Всемирная фольклориада проходит в Башкортостане.4 июля. В Турции отменили часть введенных из-за COVID-19 ограничений.4 июля. Ситуация с COVID-19 осложнилась в Москве в июне. Суточная заболеваемость вернулась сначала к значениям января 2021 года, затем - декабря 2020 года.3 июля. В Колумбии в сельской местности для вакцинации пожилых и маломобильных граждан привлекают специальные бригады.2 июля. Индонезия переживает третью волну COVID-19.2 июля. В Буэнос-Айресе водители такси стали перевозить пациентов с COVID-19 и медицинский персонал.1 июля. В Индии число умерших от последствий заражения вирусом превысило 400 тысяч.
В России выявили 23 270 новых случаев COVID-19 за сутки
Хроника 09 января 2020 года – 30 июля 2021 годаПандемия коронавируса
Ринат Максютов Вектор ЭпиВакКорона Коронавирус

Новости по теме

Новости

Самарский полицейский зарезал школьницу, чтобы скрыть следы ДТП

Пандемия коронавируса

В РФ за сутки выявлено более 23,5 тыс. случаев заражения коронавирусом

В РФ за сутки выявлено более 23,5 тыс. случаев заражения коронавирусом

ЦУП разрешил экипажу МКС открыть люк в модуль "Наука"

Глава самарского отделения полиции заподозрен в убийстве школьницы

Глава самарского отделения полиции заподозрен в убийстве школьницы

Фуд-корты и аттракционы снова заработают в Петербурге со 2 августа

Сервис Samsung Pay могут запретить в России

Что случилось этой ночью: пятница, 30 июля

Почти 50 млн человек путешествовали по РФ в первом полугодии 2021 года

Почти 50 млн человек путешествовали по РФ в первом полугодии 2021 года
Пандемия коронавируса

Фудкорты в торговых центрах Петербурга возобновят работу

Фудкорты в торговых центрах Петербурга возобновят работу

Роспотребнадзор увеличил срок передачи данных о ПЦР-тесте для въезжающих

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');