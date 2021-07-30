Результаты пострегистрационных исследований "ЭпиВакКороны" опубликуют осенью

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Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Результаты пострегистрационных клинических исследований и гражданского применения вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона" планируется опубликовать в начале осени, заявил в пятницу генеральный директор научного центра "Вектор" Роспотребнадзора Ринат Максютов.

"Я думаю, в начале осени мы готовы будем направить статью (о результатах исследований вакцины - ИФ) в журнал", - сказал Максютов в ходе брифинга, посвященного запуску производства "ЭпиВакКороны" на площадке компании "Герофарм".

Глава "Вектора" также сообщил, что заболеваемость коронавирусом среди прошедших полный курс вакцинации "ЭпиВакКороной" чуть более 0,5%.

"Примечательно, что среди миллиона вакцинированных, которые завершили полный цикл вакцинации, по данным Минздрава, заболело всего чуть более 0,5% привитых", - отметил Максютов.

То есть всего один заболевший на 200 привитых "ЭпиВакКороной", пояснил он. "При этом говорим сейчас именно об индийском штамме, о защите против индийского штамма (штамм "дельта" - ИФ)", - подчеркнул Максютов.

Он подчеркнул, что все необходимые исследования "ЭпиВакКороны" проведены. "После регистрации мы не прекращаем собирать данные об эффективности препарата. Мы как разработчики, министерство здравоохранения РФ контролирует каждого добровольца в рамках пострегистрационных клинических исследований, в формате гражданского применения вакцины. Собираются все данные по безопасности и эффективности препарата", - сказал Максютов.

Так он ответил на вопрос о возможности публикации хотя бы промежуточных данных об эффективности вакцины, о чем были неоднократные обращения, в том числе в Минздрав и другие инстанции.

Максютов отметил, что получение каждого разрешения Минздрава в рамках процесса регистрации препарата возможно только в случае, если препарат отвечает всем требованиям как по безопасности, так и по его эффективности против коронавируса.

Кроме того, он рассказал об объемах производства "ЭпиВакКороны". По словам Максютова, в этом году уже было произведено более 4 млн доз вакцины, а с запуском производства препарата на площадке "Герофарма" "мы рассчитываем выйти на объем до 5 млн доз в месяц, начиная с осени текущего года".

Вакицна "ЭпиВакКорона" была зарегистрирована в октябре 2020 года, тогда же было запущено производство препарата, сначала на площадке разработчика научного центра "Вектор" Роспотребнадзора, в 2021 году оно расширено за счет присоединения новосибирского предприятия "Вектор Биагальм", третьей площадкой стала компания "Герофарм".