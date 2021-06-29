"ЭпиВакКорона" будет выпускаться в виде шприц-доз

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Разработанная научным центром "Вектор" Роспотребнадзора вакцина от коронавируса "ЭпиВакКорона" будет производиться как в виде ампул, так и в виде шприц-доз, соответствующие изменения внесены в регистрационное удостоверение препарата, сообщили в "Векторе" во вторник.

"На ряду с привычным форматом - в ампулах - вакцина "ЭпиВакКорона" теперь доступна в виде шприц-доз. Соответствующие изменения в регистрационное удостоверение внесены 28 июня", - говорится в сообщении центра.

При этом уточняется, что "шприц-доза является готовым к использованию медицинским изделием, которое позволяет существенно оптимизировать процесс вакцинации, делая его максимально удобным как для вакцинируемого, так и для медицинского специалиста".

В центре пояснили, что "в случае шприц-дозы отсутствует один из этапов подготовки к вакцинации - набор препарата в шприц, что полностью исключает вероятность ошибки, позволяет ускорить процедуру вакцинации и избежать формирования очередей".

"Шприц-доза исключительно проста в использовании и предъявляет минимальные требования к медицинскому персоналу, что делает ее исключительно удобной для использования не только в урбанистических условиях, но и в удаленных населенных пунктах", - отмечается в сообщении.

Вакцина от коронавируса "ЭпиВакКорона" - это вторая российская вакцина, которая была зарегистрирована в октябре 2020 года. С апреля ее применяют для массовой вакцинации населения.