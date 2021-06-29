Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:25Заразились
на 29.06В России 5 493 557+20 616В мире 181 425 785+332 380

"ЭпиВакКорона" будет выпускаться в виде шприц-доз

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Разработанная научным центром "Вектор" Роспотребнадзора вакцина от коронавируса "ЭпиВакКорона" будет производиться как в виде ампул, так и в виде шприц-доз, соответствующие изменения внесены в регистрационное удостоверение препарата, сообщили в "Векторе" во вторник.

"На ряду с привычным форматом - в ампулах - вакцина "ЭпиВакКорона" теперь доступна в виде шприц-доз. Соответствующие изменения в регистрационное удостоверение внесены 28 июня", - говорится в сообщении центра.

При этом уточняется, что "шприц-доза является готовым к использованию медицинским изделием, которое позволяет существенно оптимизировать процесс вакцинации, делая его максимально удобным как для вакцинируемого, так и для медицинского специалиста".

В центре пояснили, что "в случае шприц-дозы отсутствует один из этапов подготовки к вакцинации - набор препарата в шприц, что полностью исключает вероятность ошибки, позволяет ускорить процедуру вакцинации и избежать формирования очередей".

"Шприц-доза исключительно проста в использовании и предъявляет минимальные требования к медицинскому персоналу, что делает ее исключительно удобной для использования не только в урбанистических условиях, но и в удаленных населенных пунктах", - отмечается в сообщении.

Вакцина от коронавируса "ЭпиВакКорона" - это вторая российская вакцина, которая была зарегистрирована в октябре 2020 года. С апреля ее применяют для массовой вакцинации населения.

Хроника коронавируса. Июнь.

19
В австралийском штате Новый Южный Уэльс введен двухнедельный карантин из-за новой вспышки коронавируса COVID-19. На фото: Сидней в период действия локдауна. 24 июня. В Новосибирске усилены проверки масочного режима в общественном транспорте.23 июня. В Непале началась вторая фаза вакцинации против COVID-19 для пожилых граждан.22 июня. Дезинфекция пляжа "Приморский" в городе Сочи.21 июня. Власти Великобритании объявили о запрете на посещение праздника в честь дня летнего солнцестояния в британском Стоунхендже в графстве Уилтшир.20 июня. В Бразилии число жертв COVID-19 превысило 500 тысяч. Сотни красных роз установили на пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро в память о погибших.16 июня. Салют в Нью-Йорке в честь вакцинации от коронавируса COVID-19 70% горожан.14 июня. Дезинфекция кладбища в Фусагасуге, Колумбия.9 июня. Мурал, посвященный врачам борющимся с пандемией COVID-19, в Катманду, Непал.8 июня. Испания начала принимать полностью привитых против от COVID-19 туристов. Путешественники, привитые российскими вакцинами, въехать в страну не смогут.7 июня. Шотландский национальный оркестр провел первый концерт на открытом воздухе, знаменующий возвращение музыкантов к живым публичным выступлениям после пандемии.2 июня. Африка оказалась на пороге третьей волны коронавируса.2 июня. Власти австралийского Мельбурна продлили карантин. Жители могут покинуть дом только по пяти причинам: уход за собой и помощь близким, физические упражнения, работа и покупка продуктов или вакцинация.1 июня. Жители Буэнос-Айреса просят разрешить уроки танго на открытом воздухе.1 июня. Индия является третьей по численности погибших от COVID-19 после США и Бразилии.1 июня. Турция начала постепенно ослаблять введенные ограничения 17 мая, до этого действовал жесткий локдаун, который не касался иностранных туристов.1 июня. С начала пандемии в Иране заразились коронавирусом более 2 млн человек.1 июня. На Тайване проводится дезинфекция общественного транспорта на фоне всплеска случаев заболевания COVID-19.1 июня. Школьники Дюссельдорфа возвращаются на очные занятия.
В австралийском штате Новый Южный Уэльс введен двухнедельный карантин из-за новой вспышки коронавируса COVID-19. На фото: Сидней в период действия локдауна.
Хроника 09 января 2020 года – 29 июня 2021 годаПандемия коронавируса
Вектор ЭпиВакКорона Коронавирус Роспотребнадзор

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

В РФ за сутки от COVID-19 скончались рекордные 652 человека

В РФ за сутки от COVID-19 скончались рекордные 652 человека
Пандемия коронавируса

Потери Кубани из-за ограничений для туристов оценили в 40-55 млрд руб.

Потери Кубани из-за ограничений для туристов оценили в 40-55 млрд руб.

Иск о заочном аресте экс-директора ФБК Жданова поступил в суд

Пандемия коронавируса

Вера Алентова попала в больницу

ТО останется обязательным для водителей общественного транспорта

ТО останется обязательным для водителей общественного транспорта

"Проект" сообщил об обыске у главреда Романа Баданина

Чиновники оспорили право епархии на постройки Среднеуральского монастыря

"ВТБ Капитал" приобрел у АФК 11,2% компании-владельца "Биннофарм Групп"

Что произошло за день: понедельник, 28 июня

МИД РФ счел вымогательством требование Чехии о компенсации за Врбетице

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');