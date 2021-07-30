Глава "Вектора" заверил в возможности быстро адаптировать вакцины к новым штаммам

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Все российские вакцины в течение месяца могут поменять состав, если потребуется их адаптировать к новым штаммам коронавируса, в том числе к "дельте", заявил руководитель научного центра "Вектор" Роспотребнадзора Ринат Максютов.

"Все российские вакцины от коронавируса могут сменить свою начинку буквально за считанные недели, месяцы, - считает он. - В дальнейшем при конструировании новых вакцин, вероятно, будет произведена замена ядра, которое используется в зарегистрированных в России вакцинах, на "дельта" вариант, поскольку новые варианты вируса будут появляться на его основе".

Используемые ныне препараты, по его словам, все сделаны на основе исходного "уханьского" варианта коронавируса, и "те замены, которые мы видим, включая "дельта" вариант, немного снижают эффективность вакцины". Он добавил, что "в подавляющем большинстве все вакцины остаются эффективными и формируют коллективный иммунитет".

Сейчас в России зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса. Это векторные "Спутник V" и "Спутник Лайт" производства центра имени Гамалеи Минздрава, пептидная "ЭпиВакКорона", созданная в "Векторе", и инактивированная "КовиВак" центра имени Чумакова.

Максютов отметил большой интерес к "ЭпиВакКороне". По его словам, интерес к вакцине проявляют около 50 стран, "Вектор" рассматривает трансфер технологий производства вакцины за рубеж.

"ЭпиВакКорона" в августе-сентябре, как ожидается, будет зарегистрирована в нескольких странах за рубежом, переговоры с их регуляторами уже идут, заявил в свою очередь гендиректор компании "Герофарм" Петр Родионов. "Герофарм" - индустриальный партнер "Вектора".

По словам Максютова, произведено уже более 4 млн доз "ЭпиВакКороны", с осени будет производиться до 5 млн доз в месяц за счет запуска площадки "Герофарма".