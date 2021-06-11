Эксперт отверг связь роста заболеваемости COVID в РФ с новыми штаммами

Увеличение числа случаев коронавируса носит сезонный характер, считает эпидемиолог Александр Горелов

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Наблюдаемый рост заболеваемости COVID-19 в РФ носит сезонный характер, и он не связан появлением новых штаммов вируса, заявил замдиректора по научной работе Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов "Интерфаксу".

"Это все-таки классическая сезонная респираторная инфекция, когда отмечается подъем ближе к холодному времени года, осенний, весенний подъем. Сейчас мы вошли в лето и находимся в фазе стабилизации", - уточнил Горелов.

По его словам, на рост заболеваемости повлиял сезонный фактор, характерный для острых респираторных инфекций.

Он также сказал, что в РФ нет массового распространения новых штаммов коронавируса, которые могли бы спровоцировать наблюдаемый рост заболеваемости, хотя у заразившихся временами и выявляют эти самые новые варианты вируса.

Эпидемиолог сообщил, что в РФ официально зарегистрировано более 500 случаев "британского" штамма.

Горелов также согласился с тем, что важно вакцинироваться от коронавируса, чтобы защититься от новых штаммов.

"Мутации как раз возникают у тех, кто не прошел вакцинацию, если мы создадим иммунологическую подушку или коллективный иммунитет, тем меньше возможности у вируса будет мутировать", - уточнил инфекционист.

Он сказал, что не стоит ждать, что коронавирус пройдет. "Такой сценарий не оправдывается и встреча с вирусом может быть печальной", - предупредил Горелов.

С начала текущей недели в РФ начался постепенный подъем заболеваемости коронавирусом: в понедельник было выявлено 9 429 случаев, во вторник - 9 977 случаев, в среду - 10 407 случаев, в четверг уже 11 699. В пятницу были выявлены максимальные с 22 февраля 12 505 новых случаев.