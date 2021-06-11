Поиск

Эксперт отверг связь роста заболеваемости COVID в РФ с новыми штаммами

Увеличение числа случаев коронавируса носит сезонный характер, считает эпидемиолог Александр Горелов

Эксперт отверг связь роста заболеваемости COVID в РФ с новыми штаммами
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Наблюдаемый рост заболеваемости COVID-19 в РФ носит сезонный характер, и он не связан появлением новых штаммов вируса, заявил замдиректора по научной работе Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов "Интерфаксу".

"Это все-таки классическая сезонная респираторная инфекция, когда отмечается подъем ближе к холодному времени года, осенний, весенний подъем. Сейчас мы вошли в лето и находимся в фазе стабилизации", - уточнил Горелов.

По его словам, на рост заболеваемости повлиял сезонный фактор, характерный для острых респираторных инфекций.

Он также сказал, что в РФ нет массового распространения новых штаммов коронавируса, которые могли бы спровоцировать наблюдаемый рост заболеваемости, хотя у заразившихся временами и выявляют эти самые новые варианты вируса.

Эпидемиолог сообщил, что в РФ официально зарегистрировано более 500 случаев "британского" штамма.

Горелов также согласился с тем, что важно вакцинироваться от коронавируса, чтобы защититься от новых штаммов.

"Мутации как раз возникают у тех, кто не прошел вакцинацию, если мы создадим иммунологическую подушку или коллективный иммунитет, тем меньше возможности у вируса будет мутировать", - уточнил инфекционист.

Он сказал, что не стоит ждать, что коронавирус пройдет. "Такой сценарий не оправдывается и встреча с вирусом может быть печальной", - предупредил Горелов.

С начала текущей недели в РФ начался постепенный подъем заболеваемости коронавирусом: в понедельник было выявлено 9 429 случаев, во вторник - 9 977 случаев, в среду - 10 407 случаев, в четверг уже 11 699. В пятницу были выявлены максимальные с 22 февраля 12 505 новых случаев.

Хроника коронавируса. Июнь.

12
Дезинфекция кладбища в Фусагасуге, Колумбия9 июня. Мурал, посвященный врачам борющимся с пандемией COVID-19, в Катманду, Непал.8 июня. Испания начала принимать полностью привитых против от COVID-19 туристов. Путешественники, привитые российскими вакцинами, въехать в страну не смогут.7 июня. Шотландский национальный оркестр провел первый концерт на открытом воздухе, знаменующей возвращение музыкантов к живым публичным выступлениям после пандемии.2 июня. Африка оказалась на пороге третьей волны коронавируса.2 июня. Власти австралийского Мельбурна продлили карантин. Жители могут покинуть дом только по пяти причинам: уход за собой и помощь близким, физические упражнения, работа и покупка продуктов или вакцинация.1 июня. Жители Буэнос-Айреса просят разрешить уроки танго на открытом воздухе.1 июня. Индия является третьей по численности погибших от COVID-19 после США и Бразилии.1 июня. Турция начала постепенно ослаблять введенные ограничения 17 мая, до этого действовал жесткий локдаун, который не касался иностранных туристов.1 июня. С начала пандемии в Иране заразились коронавирусом более 2 млн человек.1 июня. На Тайване проводится дезинфекция общественного транспорта на фоне всплеска случаев заболевания COVID-19.1 июня. Школьники Дюссельдорфа возвращаются на очные занятия.
Дезинфекция кладбища в Фусагасуге, Колумбия
Хроника 09 января 2020 года – 11 июня 2021 годаПандемия коронавируса
Александр Горелов Роспотребнадзор Коронавирус

Новости по теме

Новости

МВД ужесточило обвинение тете оппозиционера Дмитрия Гудкова

Пандемия коронавируса

В мэрии отметили возвращение в Москву иностранных туристов

В мэрии отметили возвращение в Москву иностранных туристов
Пандемия коронавируса

Всех прибывающих в РФ хотят обязать уходить на изоляцию

Бывший глава Росимущества стал соучредителем United Filmmakers

Минкультуры РФ не пустило в прокат победителя Берлинале

Путин подписал закон о бесплатном подведении газа к домам россиян

Путин подписал закон о бесплатном подведении газа к домам россиян

"Аэрофлот" отменил все рейсы в Вильнюс до конца октября

Группа "Тинькофф" купила долю в 5% в "Санкт-Петербургской бирже"

Путин подписал закон о служебной тайне в области обороны

Путин подписал закон о служебной тайне в области обороны

В РФ могут запретить иностранцам пользоваться услугами суррогатных матерей

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');