Рабочего-взрывника насмерть засыпало на руднике в Норильске

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - В Норильске на руднике "Комсомольский" "Норникеля" насмерть засыпало рабочего, сообщили в СК и прокуратуре Красноярского края. Оба ведомства начали проверки.

По данным надзорного ведомства, 30 июля около 7:25 утра во время взрывных работ произошло отслоение горной массы. Погиб взрывник ШПУ-4 ООО "Заполярная строительная компания".

В СК проверку проводят на предмет нарушения правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекших по неосторожности гибель человека. Причину смерти рабочего установит судмедэкспертиза.

Прокуратура проверит соблюдение требований законодательства об охране труда и промышленной безопасности.

26 июля на этом же руднике погиб машинист погрузочной машины, кусок породы упал на кабину, где он находился.