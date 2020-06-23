"Норникель" оштрафован за многочисленные нарушения на руднике в Норильске

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Специалисты Енисейского управления Ростехнадзора выявили многочисленные нарушения требований при ведении работ на территории рудника "Комсомольский" ПАО "ГМК "Норильский никель", компания оштрафована, сообщает во вторник пресс-служба надзорного ведомства.

По ее данным, нарушения обнаружены при проверке в Норильске объекта капитального строительства "Рудник "Комсомольский". Шахта "Скалистая". Отработка фланговых запасов. Корректировка. 2 пусковой комплекс".

В числе выявленных нарушений - то, что фактический объем строительства не соответствует разрешению на строительство. По данным надзорных органов, у компании также отсутствуют необходимые документы на различные капитальные и инженерные работы и акты проверки на соответствие проведенных работ нормам. Кроме того, обнаружены неисправности пожарного оборудования в горных выработках.

По итогам проверки в отношении ПАО "ГМК "Норильский никель" возбуждено административное производство по ч. 1 ст. 9.4. КоАП РФ (нарушение обязательных требований в области строительства и применения строительных материалов). Компания оштрафована на 100 тыс. рублей.