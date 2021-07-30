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Химкомбинат "Каменский" подтвердил госпитализацию рабочих с ожогами

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Химкомбинат "Каменский" подтвердил информацию о пожаре в цехе, в результате которого семь рабочих получили ожоги.

"Вредных выбросов в атмосферу не поступило. В результате случившегося госпитализировано 7 человек. В настоящее время пострадавшие находятся в городской больнице", - говорится в сообщении на сайте предприятия.

Там уточнили, что возгорание случилось 29 июля около 8 часов вечера. Огонь быстро потушила система пожарной безопасности и прибывшие пожарные. Оборудование цеха осталось в рабочем состоянии, идут работы по устранению последствий ЧП.

Причины случившегося выясняет комиссия во главе с директором департамента промышленности обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Минпроторга России Дмитрием Капрановым.

Ранее информированный источник сообщил "Интерфаксу" о том, что один из пострадавших умер в больнице. Состояние всех пострадавших врачи оценивают как критическое.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", основной вид деятельности ФКП "Комбинат "Каменский" - производство оружия и боеприпасов. Единственным владельцем предприятия является Минпромторг России. Комбинат находится в городе Каменск-Шахтинский в Ростовской области.

Минпромторг Каменский Каменск-Шахтинский Ростовская область Дмитрий Капранов

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