Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:16Заразились
на 30.07В России 6 242 066+23 564В мире 196 626 531+658 221
Плавание04:30Мужчины, Финал  Россия США ВеликобританияПодробнееФехтование12:30Мужчины, Финал  Япония РоссияПодробнееСтрельба03:00Женщины, Финал  Россия Южная Корея КитайПодробнееДзюдо11:00Мужчины, Поединки за 3-е место  Россия ФранцияПодробнее

КПРФ обжаловала в Верховном суде снятие Грудинина с выборов в Госдуму

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - КПРФ подала жалобу в Верховный суд по поводу снятия директора подмосковного "Совхоза имени Ленина" Павла Грудинина с выборов в Госдуму. Об этом сообщается на сайте партии.

В исковом заявлении коммунисты просят признать незаконным и отменить пункт 1 постановления Центральной избирательной комиссии РФ от 24 июля 2021 года №30/258-8.

Соответствующий пункт "является необоснованным и незаконным, нарушает право КПРФ как избирательного объединения на равноправное участие в выборах, право Павла Грудинина быть избранным депутатом Государственной Думы".

В документе отмечается, что поводом для исключения кандидата из федерального списка кандидатов послужило "письмо заместителя Генерального прокурора РФ Анатолия Разинкина, в котором сделан вывод об обладании Грудининым по состоянию на 14 июля 2021 года акциями иностранной компании (Bontro ltd.), зарегистрированной в Белизе".

Вместе с тем в "основу данного вывода легли два нотариально заверенных документа на английском языке, которые не легализованы в России и не имеют юридической силы на территории РФ", указывается в иске.

Кроме того, "прокуратурой сведения получены от "Пруденшиал Траст Корпорейшн Лимитед", но "данная компания реестродержателем Бонто Лтд. не являлась и сведениями о владельцах не обладала", отмечается в документе.

В нем утверждается, что "Грудининым представлены в Центральную избирательную комиссию РФ надлежащим образом заверенные документы, свидетельствующие об отчуждении иностранных финансовых инструментов в 2017 году и последующей ликвидации компании Бонтро Лтд. 27 декабря 2018 года, которые не вызывают сомнений в их подлинности и достоверности".

"Информация, предоставленная Генеральной прокуратурой Российской Федерации, о том, что Павел Грудинин владеет 16 667 акциями Bontro ltd, зарегистрированной в Белизе, противоречит имеющимся официальным материалам из налоговых органов, получена с нарушением установленного порядка, требует проверки и не может быть признана достоверной", отмечается в заявлении.

Юрист КПРФ Ирина Филатова пояснила "Интерфаксу", что решение по данному исковому заявлению согласно закону можно ожидать в течение пятидневного срока, если не потребуется дополнительных проверок. По ее словам, максимальный срок, который может потребоваться, – это 10 дней.

Она отметила, что даже с учетом возможной апелляции остается время для того, чтобы успеть вернуть Грудинина в избирательные списки КПРФ.

В свою очередь секретарь ЦК КПРФ Александр Ющенко, комментируя "Интерфаксу" данное исковое заявление в пятницу, отметил, что в ближайшие выходные по России пройдут акции в виде одиночных пикетов у зданий областных и районных администраций в защиту кандидатов от КПРФ, которые подвергаются нападкам.

КПРФ ВС РФ Павел Грудинин Госдума

Новости по теме

Новости

WhatsApp грозит штраф до 6 млн руб. из-за отказа локализовать данные в РФ

СК не подтвердил версию о связи самарского полицейского с убитой школьницей

На Кубани проверят информацию о гибели 4 человек якобы после COVID-прививки

Умер один из пострадавших на химкомбинате в Ростовской области

Умер один из пострадавших на химкомбинате в Ростовской области

Московский государственный областной университет решили объединить с МПГУ

Следствие проверит версию о связи убитой школьницы с самарским полицейским

Двигатели модуля "Наука" нештатно включились из-за программного сбоя

Двигатели модуля "Наука" нештатно включились из-за программного сбоя

Нарушение технологии названо причиной пожара на химкомбинате "Каменский"

Бывший замдиректора Росгвардии Милейко получил шесть лет колонии

МИД РФ пока не видит необходимости эвакуировать туристов из Турции

МИД РФ пока не видит необходимости эвакуировать туристов из Турции
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');