Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:38Заразились
на 01.08В России 6 288 677+22 804В мире 197 872 222+506 087
Бокс05:00Мужчины, 1/2 Финала, #1  РоссияПодробнее

"Единая Россия" подала документы для регистрации кандидатов на выборы

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Партия "Единая Россия" в воскресенье представила в Центризбирком документы для регистрации федерального списка кандидатов для участия в выборах в Госдуму VIII созыва, сообщил "Интерфаксу" член ЦИК РФ Евгений Шевченко.

Ранее уже 13 партий подали в комиссию документы для регистрации федерального списка кандидатов на предстоящие выборы.

ЦИК зарегистрировал федеральный список кандидатов ЛДПР, партии "Коммунисты России", "Справедливая Россия - За правду", КПРФ, "Гражданская платформа", Российской партии свободы и справедливости" (РПСС), а также "Родина" и "Зелёные".

Подача документов на регистрацию списков партий продлится до 4 августа.

Центризбирком завершил заверение списков кандидатов от 15 политических партий. Как сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова, более 5,8 тыс. кандидатов от 15 партий выдвинуты для участия в предстоящих выборах в Госдуму.

Согласно установленному порядку, после того, как Центризбирком заверил списки кандидатов от партий, начинается этап регистрации. Партии должны предоставить в ЦИК документы, необходимые для регистрации федерального списка кандидатов, одномандатники подают документы для регистрации в комиссии своего одномандатного округа. Принять решение о регистрации списка или одномандатника комиссия должна в течение 10 дней после получения документов.

Голосование на выборах в Госдуму и на региональных выборах различных уровней пройдет в течение трех дней - с 17 по 19 сентября.

Будут избираться Госдума восьмого созыва (225 депутатов по спискам и 225 по одномандатным округам), главы девяти регионов (еще троих изберут региональные парламенты), а также депутаты законодательных органов государственной власти в 39 регионах.

В выборах в Госдуму без сбора подписей смогут участвовать 14 из 30 партий, которые могут принять участие в предвыборной гонке.

Единая Россия Госдума ЦИК РФ

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

В РФ за сутки выявлено более 22,8 тыс. случаев заражения коронавирусом

В РФ за сутки выявлено более 22,8 тыс. случаев заражения коронавирусом

Скончался президент журфака МГУ Ясен Засурский

"Роскосмос" показал первое видео с борта модуля "Наука"

"Локомотив" обыграл ЦСКА во втором туре чемпионата России по футболу

Что произошло за день: суббота, 31 июля

В Петербурге обрушилась башня исторической дачи Кривдиной

Потерпевший крушение Су-35 упал в Охотское море

Потерпевший крушение Су-35 упал в Охотское море

На Сахалине разбился Су-35

Одобрено создание новой российской орбитальной станции

Модуль "Наука" интегрировали в состав МКС

Модуль "Наука" интегрировали в состав МКС
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');