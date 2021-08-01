"Единая Россия" подала документы для регистрации кандидатов на выборы

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Партия "Единая Россия" в воскресенье представила в Центризбирком документы для регистрации федерального списка кандидатов для участия в выборах в Госдуму VIII созыва, сообщил "Интерфаксу" член ЦИК РФ Евгений Шевченко.

Ранее уже 13 партий подали в комиссию документы для регистрации федерального списка кандидатов на предстоящие выборы.

ЦИК зарегистрировал федеральный список кандидатов ЛДПР, партии "Коммунисты России", "Справедливая Россия - За правду", КПРФ, "Гражданская платформа", Российской партии свободы и справедливости" (РПСС), а также "Родина" и "Зелёные".

Подача документов на регистрацию списков партий продлится до 4 августа.

Центризбирком завершил заверение списков кандидатов от 15 политических партий. Как сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова, более 5,8 тыс. кандидатов от 15 партий выдвинуты для участия в предстоящих выборах в Госдуму.

Согласно установленному порядку, после того, как Центризбирком заверил списки кандидатов от партий, начинается этап регистрации. Партии должны предоставить в ЦИК документы, необходимые для регистрации федерального списка кандидатов, одномандатники подают документы для регистрации в комиссии своего одномандатного округа. Принять решение о регистрации списка или одномандатника комиссия должна в течение 10 дней после получения документов.

Голосование на выборах в Госдуму и на региональных выборах различных уровней пройдет в течение трех дней - с 17 по 19 сентября.

Будут избираться Госдума восьмого созыва (225 депутатов по спискам и 225 по одномандатным округам), главы девяти регионов (еще троих изберут региональные парламенты), а также депутаты законодательных органов государственной власти в 39 регионах.

В выборах в Госдуму без сбора подписей смогут участвовать 14 из 30 партий, которые могут принять участие в предвыборной гонке.