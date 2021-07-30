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В Смольном объяснили слова об умерших после прививки петербуржцах

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - В Петербурге не зафиксировали ни одного случая смерти непосредственно из-за прививки от коронавируса, написал во "ВКонтакте" председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

Днем ранее на пресс-конференции он сказал, что несколько человек после полного курса вакцинации умерли, но у них были онкологические или сердечно-сосудистые заболевания.

30 июля чиновник подтвердил, что количество таких случаев " ничтожно мало по сравнению с десятками, сотнями тысяч выздоровевших пациентов, в том числе – благодаря прививке".

Поскольку в городе число тех, кто получил обе дозы вакцины, приблизилось к миллиону человек, "летальные исходы в старшей возрастной группе, к сожалению, исключить нельзя", "тем более – у людей, страдающих серьезными патологиями, например, тяжелыми сердечно-сосудистыми заболеваниями", объяснил Лисовец.

Он напомнил, что вакцинация почти сводит к нулю риск тяжелого течения COVID-19, хотя и не дает стопроцентной защиты от заражения.

Хроника 09 января 2020 года – 30 июля 2021 годаПандемия коронавируса
Петербург коронавирус Дмитрий Лисовец

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