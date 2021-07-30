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На Кубани проверят информацию о гибели 4 человек якобы после COVID-прививки

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Росздравнадзор назначил проверку распространенной в СМИ информации о семье в Краснодарском крае, четыре члена которой умерли якобы после вакцинации от коронавируса, сообщила в пятницу пресс-служба ведомства.

"По поручению министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко территориальный орган Росздравнадзора по Краснодарскому краю проверит распространенную информацию о том, что в регионе семья из четырех человек якобы пострадала после вакцинации от коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

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По сообщениям, распространяемым различными интернет-ресурсами и платформами, речь идет о семье, из пригорода Краснодара - населенного пункта Хутор Ленина. Согласно этим публикациям, за считанные дни у ученицы шестого класса местной школы умерли мать, отец, бабушка и дедушка, и авторы увязывают это с вакцинацией от коронавируса.

Информированный источник в медицинских структурах Краснодарского края подтвердил "Интерфаксу" факт гибели четырех человек, однако предостерег от поспешных выводов по вакцинации. "Действительно проводится проверка, и какие-либо выводы делать преждевременно. По меньшей мере – до получения соответствующего заключения патолого-анатомической экспертизы", - сказал источник.

Краснодарский край коронавирус

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