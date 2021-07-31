Давление в отсеке МКС с утечкой воздуха поднимут до плановых значений за сутки

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Давление в переходной камере модуля "Звезда" на Международной космической станции с утечкой воздуха в ближайшие сутки поднимут со 154 до 200 мм ртутного столба, такое значение является плановым, сообщили в субботу в "Роскосмосе".

"Минувшей ночью экипаж, в соответствии с ранее полученными указаниями специалистов главной оперативной группы управления в Центре управления полетами, доложил на Землю о том, что давление в камере составляет 154 мм.рт.ст. В течение суток давление будет поднято до 200 мм рт ст.", - говорится в сообщении.

Как добавили в госкорпорации, переходная камера служебного модуля "Звезда" отделена от основного объема МКС. В этой камере поддерживается давление на уровне 150-200 миллиметров ртутного столба.

Ранее в субботу глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что давление в переходной камере снизилось в три раза за две недели: с 473 мм 14 июля до 160 мм 29 июля. По его словам, снижение является прогнозируемым и постепенным.