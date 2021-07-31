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Давление в отсеке МКС с трещинами снизилось в три раза за две недели

Давление в отсеке МКС с трещинами снизилось в три раза за две недели
Стыковка модуля "Наука"
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Давление в переходной камере модуля "Звезда", где наблюдается утечка воздуха, упало в три раза за последние две недели, сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

Он написал в своем твиттере, что падение давления не связано со стыковкой модуля "Наука"."Сейчас посмотрел отчеты главных операторов по давлению: 14.07 - 473 мм, 20.07 - 273 мм, 25.07 - 200 мм, накануне стыковки с МЛМ: 28.07 - 167 мм, 29.07 - 160 мм.. Прогнозируемое и вовсе не "резкое" падение давления в пока еще проблемной "Звезде". И с МЛМ никак не связано", - подчеркнул Рогозин.

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В свою очередь в "Роскосмосе" заверили, что давление в переходной камере модуля "Звезда" на МКС с утечкой воздуха в ближайшие сутки поднимут со 154 до 200 мм ртутного столба, такое значение является плановым.

"Переходная камера служебного модуля "Звезда" отделена от основного объёма Международной космической станции. В этой камере поддерживается давление на уровне 150-200 миллиметров ртутного столба", - добавили в госкорпорации.

Ранее в субботу, 31 июля, экипаж МКС в ходе переговоров с ЦУПом сообщил, что давление в переходной камере модуля "Звезда", где наблюдается утечка воздуха, упало до 154 мм ртутного столба.

Весной во время активной фазы работ по устранению причин утечки воздуха экипаж сообщал о снижении давления в камере до 405 мм рт. ст.

Первую трещину размером около 4 см на МКС обнаружили осенью 2020 года и заделали временными средствами. После этого скорость падения давления на МКС уменьшилась, но полностью не исчезла.

29 июля после стыковки модуля к МКС российский экипаж планировал открыть люк переходного отсека модуля "Звезда", а затем открыть люк модуля "Наука" и войти в жилую зону приборно-герметичного отсека, однако им не удалось это сделать. Позднее специалист ЦУП, в ходе переговоров с экипажем попросил космонавтов прикрепить мановакууметры к люку модуля "Наука" для проверки давления.

Ранее, как сообщали в НАСА, произошло нештатное включение двигателей "Науки", из-за которого станцию развернуло на 45 градусов. Для компенсации импульса пришлось задействовать двигатели модуля "Звезда" и грузового корабля "Прогресс". В "Роскосмосе" объяснили инцидент работой с остатками топлива в модуле "Наука".

МКС Роскосмос Дмитрий Рогозин Наука

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