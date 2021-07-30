Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:21Заразились
на 30.07В России 6 242 066+23 564В мире 196 626 531+658 221
Плавание04:30Мужчины, Финал  Россия США ВеликобританияПодробнееФехтование12:30Мужчины, Финал  Япония РоссияПодробнееСтрельба03:00Женщины, Финал  Россия Южная Корея КитайПодробнееДзюдо11:00Мужчины, Поединки за 3-е место  Россия ФранцияПодробнее

Космонавты открыли люк и перешли с МКС в модуль "Наука"

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Космонавты на МКС открыли люки между станцией и модулем "Наука" после продувки топливной системы, сообщили в "Роскосмосе".

Как и ожидали в госкорпорации, экипаж перешел в жилую зону приборно-герметичного отсека нового российского модуля", - сообщили в госкорпорации.

Сегодня Олег Новицкий и Петр Дубров выполнят контрольный осмотр отсеков, возьмут пробы воздуха и установят агрегат фильтра очистки атмосферы.

Из трансляции NASA ранее было видно, что космонавты завершили операцию по удалению топлива из многоцелевого лабораторного модуля "Наука" и получили разрешение с Земли открыть люк.

Топливную систему продули гелием из соображений безопасности.

Россияне планировали перейти в новый модуль еще 29 июля, после стыковки с МКС, но у них это не оплучилось. Позднее специалист ЦУП, в ходе переговоров с экипажем, попросил космонавтов прикрепить мановакууметры к люку модуля "Наука" для проверки давления.

Как сообщили в NASA, произошло нештатное включение двигателей "Науки", из-за которого станцию развернуло на 45 градусов. Для компенсации импульса пришлось задействовать двигатели модуля "Звезда" и грузового корабля "Прогресс". В "Роскосмосе" объяснили инцидент работой с остатками топлива в модуле "Наука". Затем сообщалось, что двигатели нештатно завелись из-за сбоя в софте. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин допустил, что все это стало следствием человеческого фактора.

Ранее в пятницу "Роскосмос" сообщил, что специалисты Главной оперативной группы управления (ГОГУ) сегодня завершат комплекс процедур с двигателями модуля "в интересах безусловного обеспечения безопасности как Международной космической станции, так и всего экипажа". По данным "Роскосмоса", открытие люков было запланировано на вечер пятницы.

В "Роскосмосе" также сообщили, что накануне специалисты ГОГУ совместно с российскими членами экипажа МКС убедились, что основной стык герметичен.

Роскосмос Наука МКС Олег Новицкий Петр Дубров NASA

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: пятница, 30 июля

При нападении на танкер Mercer Street погибли британец и гражданин Румынии

Пандемия коронавируса

Режим ЧС из-за коронавируса ввели в трех префектурах близ Токио

Режим ЧС из-за коронавируса ввели в трех префектурах близ Токио

Лукашенко допустил размещение российских войск в Белоруссии

Лукашенко допустил размещение российских войск в Белоруссии

Второе испытание американской гиперзвуковой ракеты вновь прошло неудачно

Второе испытание американской гиперзвуковой ракеты вновь прошло неудачно
Пандемия коронавируса

Коронавирусом в мире заразились свыше 196,6 млн человек

Пандемия коронавируса

На Украине выявили рекордный за месяц суточный прирост случаев COVID

На Украине выявили рекордный за месяц суточный прирост случаев COVID

Что случилось этой ночью: пятница, 30 июля

Пандемия коронавируса

В Южную Корею доставят 1,3 млн доз вакцины Moderna от COVID-19

В Южную Корею доставят 1,3 млн доз вакцины Moderna от COVID-19
Пандемия коронавируса

Премьер-министр Израиля заявил о начале ревакцинации лиц старше 60 лет

Премьер-министр Израиля заявил о начале ревакцинации лиц старше 60 лет
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');