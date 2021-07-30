Космонавты открыли люк и перешли с МКС в модуль "Наука"

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Космонавты на МКС открыли люки между станцией и модулем "Наука" после продувки топливной системы, сообщили в "Роскосмосе".

Как и ожидали в госкорпорации, экипаж перешел в жилую зону приборно-герметичного отсека нового российского модуля", - сообщили в госкорпорации.

Сегодня Олег Новицкий и Петр Дубров выполнят контрольный осмотр отсеков, возьмут пробы воздуха и установят агрегат фильтра очистки атмосферы.

Из трансляции NASA ранее было видно, что космонавты завершили операцию по удалению топлива из многоцелевого лабораторного модуля "Наука" и получили разрешение с Земли открыть люк.

Топливную систему продули гелием из соображений безопасности.

Россияне планировали перейти в новый модуль еще 29 июля, после стыковки с МКС, но у них это не оплучилось. Позднее специалист ЦУП, в ходе переговоров с экипажем, попросил космонавтов прикрепить мановакууметры к люку модуля "Наука" для проверки давления.

Как сообщили в NASA, произошло нештатное включение двигателей "Науки", из-за которого станцию развернуло на 45 градусов. Для компенсации импульса пришлось задействовать двигатели модуля "Звезда" и грузового корабля "Прогресс". В "Роскосмосе" объяснили инцидент работой с остатками топлива в модуле "Наука". Затем сообщалось, что двигатели нештатно завелись из-за сбоя в софте. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин допустил, что все это стало следствием человеческого фактора.

Ранее в пятницу "Роскосмос" сообщил, что специалисты Главной оперативной группы управления (ГОГУ) сегодня завершат комплекс процедур с двигателями модуля "в интересах безусловного обеспечения безопасности как Международной космической станции, так и всего экипажа". По данным "Роскосмоса", открытие люков было запланировано на вечер пятницы.

В "Роскосмосе" также сообщили, что накануне специалисты ГОГУ совместно с российскими членами экипажа МКС убедились, что основной стык герметичен.