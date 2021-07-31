Модуль "Наука" интегрировали в состав МКС

Стыковка модуля "Наука" к МКС Фото: Космонавт "Роскосмоса" Олег Новицкий/Пресс-служба ГК "Роскосмос"/ТАСС

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Модуль "Наука" интегрирован в состав российского сегмента Международной космической станции, сообщил в субботу глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Выполнена очистка атмосферы в МЛМ (многофункциональный лабораторный модуль "Наука" - ИФ), взяты финальные пробы воздуха (норма), час назад наш экипаж вошел в модуль "Наука". Поздравляю! МЛМ интегрирован в состав российского сегмента МКС", - написал он в твиттере.

По данным "Роскосмоса", в субботу экипаж выполнил вход в МЛМ для начала полноценной деятельности в модуле после завершения работы фильтров очистки воздуха и приступил к монтажу вентиляции.

Накануне на МКС была проведена операция по продувке гелием топливной системы "Науки" в целях обеспечения безопасности.

Как сообщали в "Роскосмосе", космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров перешли на борт модуля "Наука", пристыковавшегося 29 июля к МКС.

Отмечалось, что Новицкий и Дубров выполнят контрольный осмотр отсеков, возьмут пробы воздуха и установят агрегат фильтра очистки атмосферы.

В минувший четверг после стыковки модуля к МКС российский экипаж планировал открыть люк переходного отсека модуля "Звезда", а затем открыть люк модуля "Наука" и войти в жилую зону приборно-герметичного отсека, однако им не удалось это сделать. Позднее специалист ЦУП, в ходе переговоров с экипажем, попросил космонавтов прикрепить мановакууметры к люку модуля "Наука" для проверки давления.

Ранее, как сообщали в НАСА, произошло нештатное включение двигателей "Науки", из-за которого станцию развернуло на 45 градусов. Для компенсации импульса пришлось задействовать двигатели модуля "Звезда" и грузового корабля "Прогресс". В "Роскосмосе" объяснили инцидент работой с остатками топлива в модуле "Наука".

По данным американского агентства, из-за ситуации был отложен запланированный на пятницу запуск к МКС космического корабля Starliner. В "Роскосмосе" заявили, что перенос пуска связан с плохими погодными условиями.

Как сообщили в госкорпорации, "полет Международной космической станции продолжается по намеченной программе".

Сроки запуска модуля неоднократно переносились. Изначально пуск модуля "Наука" был назначен на 2017 год, но был перенесен на 2018 год из-за засора в топливной системе. Засор мог спровоцировать поломку двигательной системы МКС, поэтому модуль был возвращен производителю на доработку. Позднее Рогозин сообщил, что основной причиной проблем с топливной системой "Науки" был не засор, а брак.

Новый российский модуль предназначен для наращивания технических и эксплуатационных возможностей российского сегмента МКС. Он будет обеспечивать возможность реализации программы научных исследований в интересах фундаментальной науки и социальной сферы, и в том числе развитие и наращивание ресурсов российского сегмента МКС.