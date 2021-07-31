Открытое горение в общежитии нижегородского вуза ликвидировано

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Пожарные подразделения ликвидировали открытое горение в общежитии Приволжского медицинского университета (ПИМУ) в Нижнем Новгороде.

"В 21.23 ликвидация открытого горения", - сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области.

Как сообщалось, информация о пожаре на четвертом этаже общежития поступило в субботу в 17:23 мск.

В 18:11 мск было ликвидировано открытое горение на площади 45 кв.м., с места происшествия были спасены 25 человек, еще 65 эвакуированы. По перекрытиям пожар перешел на чердачное помещение, площадь горения составила 1 тысячу кв.м., тушение производилось по рангу сложности N3.

Огонь был локализован в 20:30 мск. На месте работали 73 человека личного состава, 35 единиц техники.

Ректор ПИМУ Николай Карякин в своем аккаунте в инстаграме сообщал, что здание сильно пострадало от огня, "выгорел четвёртый этаж и кровля".

"Здание пока непригодно для проживания, будем ремонтировать. Всех жильцов расселили по другим общежитиям", - добавил ректор.

Ранее в ПИМУ сообщили, что общежитие предназначалось для иностранных студентов.