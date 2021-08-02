Военные РФ за неделю отследили 40 самолетов-разведчиков у границ страны
Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили о многочисленных полётах иностранной авиации у границ РФ за неделю, РЛС отследили 40 самолетов-разведчиков.
"40 самолетов-разведчиков, 10 разведывательных БПЛА иностранных государств вели воздушную разведку вдоль границ и сопровождались российскими РЛС", - говорится в материалах Минобороны РФ, приведенных в газете "Красная звезда"
"Нарушения госграницы не допущено", - сообщили военные.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев ранее заявлял, что РФ фиксирует высокую интенсивность разведывательных и демонстрационных действий самолетов и кораблей НАТО вблизи российских границ.