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Военные РФ за неделю отследили 40 самолетов-разведчиков у границ страны

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили о многочисленных полётах иностранной авиации у границ РФ за неделю, РЛС отследили 40 самолетов-разведчиков.

"40 самолетов-разведчиков, 10 разведывательных БПЛА иностранных государств вели воздушную разведку вдоль границ и сопровождались российскими РЛС", - говорится в материалах Минобороны РФ, приведенных в газете "Красная звезда"

"Нарушения госграницы не допущено", - сообщили военные.

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев ранее заявлял, что РФ фиксирует высокую интенсивность разведывательных и демонстрационных действий самолетов и кораблей НАТО вблизи российских границ.

РЛС Минобороны РФ НАТО

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