Лукашенко и Патрушев обсудили военно-техническое сотрудничество

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко и секретарь Совета безопасности России обсудили в Минске сотрудничество в области безопасности и в военно-технической сфере. Об этом сообщила пресс-служба белорусского лидера.

"Надо было бы знать более четко, как мы будем сотрудничать по некоторым конкретным направлениям", - отметил Лукашенко и добавил, что хотел бы обсудить вопросы, "которые не подлежат публичной огласке".

"Но я хотел бы, чтобы вы о них знали, потому что наверняка придется работать вместе, противодействовать некоторым направлениям", - пояснил он.

После переговоров Патрушев сказал журналистам, что в последнее время конечной целью внешних сил стала смена государственного строя и власти в Белоруссии. Об этом сообщило агентство "БелТА".

Предполагается, что также во вторник Патрушев проведет плановые консультации с госсекретарем Совбеза Белоруссии Александром Вольфовичем во вопросам региональной и международной безопасности и гибридных войн.

"Все зависит не только от того, что внутри у нас происходит в странах. Многое зависит от того, какие силы воздействуют извне. Угрозы и вызовы есть традиционные, они никуда не ушли. Допустим, международный терроризм, с ним связанный экстремизм. Есть новые угрозы, о которых нужно говорить: кибербезопасность. К сожалению, многие не понимают, что ни одна страна не может справиться с этой угрозой самостоятельно. Нужно объединять усилия", - заявил Патрушев (цитата по БелТА).

Сотрудничество в сфере безопасности

Как сообщал "Интерфакс", в сентябре 2020 года Россия направила в Белоруссию на учения "Нерушимое братство - 2020" три батальона десантников. Маневры, к которым Россия привлекла стратегические бомбардировщики Ту-160 и дальние бомбардировщики Ту-22М3, прошли на фоне многотысячных акций протеста в Белоруссии против итогов президентских выборов.

10-16 сентября Россия и Белоруссия планируют провести стратегическое учение "Запад-2021", маневры пройдут на территории двух стран.

Министры обороны России и Белоруссии на переговорах в Москве в марте договорились о создании трех учебных центров для совместной подготовки военнослужащих - в Нижегородской и Калининградской областях, а также Гродненской области Белоруссии.

В Белоруссии с 1995 года размещены два российских военных объекта - 43-й узел связи Военно-морского флота России "Вилейка" и радиолокационная станция "Волга", работающая в составе российской системы предупреждения о ракетном нападении.

С 1999 года функционирует региональная российско-белорусская группировка войск. В марте 2017 года тогдашний министр обороны Белоруссии Андрей Равков заявлял, что в состав региональной группировки войск входят вооруженные силы Белоруссии и 1-я танковая армия Западного военного округа России.

У России и Белоруссии есть единая региональная система противовоздушной обороны.

Военно-техническое сотрудничество

Россия прорабатывает вопрос о поставке Белоруссии новых радиолокационных станций различного назначения, сообщили 23 июня "Интерфаксу" в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России.

18 июня глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев сообщил о планах компании повысить уровень сотрудничества с Белоруссией по ряду направлений.

"Рособоронэкспорт повышает уровень взаимодействия с Республикой Беларусь в сфере военно-технического сотрудничества. Компания предлагает Республике Беларусь комплексные поставки российской продукции военного назначения и специальных средств для всех видов вооруженных сил и других национальных силовых структур", - сообщил Михеев.

21 июня пресс-служба АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" сообщила, что его представители на оборонной выставке Milex-2021 в Минске на прошлой неделе планировали провести переговоры о сервисном обслуживании ранее поставленной техники, модернизации средств ПВО, поставкам запасных частей и комплектующих, а также создании на территории Белоруссии сервисного центра для ремонта и обслуживания зенитных ракетных комплексов малой дальности "Тор".

14 января командующий Военно-воздушными силами и войсками ПВО Белоруссии Игорь Голуб сообщил, что Белоруссия планирует заключить контракт с Россией на поставку систем противовоздушной обороны (ПВО) дальнего действия С-400 "Триумф" (концерн "Алмаз-Антей") и комплексов ПВО ближнего действия "Панцирь-С" (разработан КБ приборостроения имени Шипунова, холдинг "НПО "Высокоточные комплексы").

Россия готова в короткие сроки рассмотреть заявку Белоруссии на поставку С-400 и "Панцирь-С", если она поступит, заявил 24 июня первый заместителя директора ФСВТС России Андрей Бойцов на оборонной выставке Milex-2021 в Минске.

Россия выполняет контракт на поставку в Белоруссию многоцелевых истребителей поколения "4+" Су-30СМ. Белоруссия планирует в октябре 2022 года получить вторую партию самолётов, сообщило министерство обороны республики 5 февраля.