Прокуратура начала проверку после приостановки движения на трассе "Амур"

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Прокуратура Магдагачинского района Амурской области проводит проверку в связи с нарушением транспортного сообщения на федеральной трассе "Амур", сообщает в понедельник надзорное ведомство.

"В ходе проверки прокуратура даст оценку своевременности устранения возникшей ситуации, проведения ремонтно-восстановительных работ, исполнения законодательства о безопасности дорожного движения", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, участок дороги на 1225 км размыло вечером 1 августа, образовался провал. Движение по трассе пришлось остановить, идет восстановление полотна. В результате ливней, которые прошли в области в минувшие выходные, без автомобильного сообщения остались и 11 населенных пунктов в регионе - повреждено несколько мостов и дорог. Подтоплено около 200 земельных участков. Больше всего пострадали Зейский, Серышевский, Селемджинский, Магдагачинский районы.