В суд ушло дело замгендиректора "Томского пива", связанного с мэром Томска

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Прокуратура Томской области сообщила, что утвердила обвинительное заключение и направила в Октябрьский суд Томска уголовное дело о мошенничестве в отношении замгендиректора ОАО "Томское пиво". Ранее сообщалось, что компания подконтрольна мэру Томска Ивану Кляйну, ныне арестованному.

По версии следствия, замгендиректора компании по правовым вопросам с февраля по май 2016 года, обманув доверие местного предпринимателя, обеспечил передачу двух участков земли в Томске в собственность ОАО "Томское пиво" по заниженной цене.

Взамен он обещал бизнесмену помощь мэра в решении вопроса об изменении территориальной зоны другого участка, принадлежащего потерпевшему и планируемого под жилищную застройку. При этом реальной возможности повлиять на решение мэра обвиняемый не имел, полагает следствие.

Ущерб, который понес потерпевший, превысил 1,3 млн рублей.

Дело на замгенидректора возбудили по материалам ФСБ, отмечается в пресс-релизе.

Информированный источник говорил, что потерпевшим по делу является бизнесмен Ринат Аминов, свидетель обвинения по уголовному делу мэра Томска Ивана Кляйна о превышении полномочий.

Кляйн был задержан и арестован 14 ноября 2020 года. По версии следствия, мэр незаконно добился внесения в геоинформационную систему "ГеоКад" данных о о наличии у подконтрольного ему ОАО "Томское пиво" 300-метровой санитарно-защитной зоны. Это помешало местному предпринимателю построить на соседнем участке многоквартирные дома. Судебный процесс по этому делу начался в апреле 2021 года. Мэр в суде вину не признал.

После ареста в отношении Кляйна возбудили еще два уголовных дела - о незаконном предпринимательстве в связи с участием в управлении "Томским пивом" - и о превышении должностных полномочий в связи продажей дочери участка земли у города по заниженной цене.

За время ареста он перенес операцию в связи с онкологическим заболеванием. Его жену судили за то, что она ударила полицейского перед обыском у нее дома.