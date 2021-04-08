Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 07:56Заразились
на 07.04В России 4 606 162+8 294В мире 132 419 139+605 501

Обвиняемый в коррупции мэр Томска Кляйн в суде не признал вину

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Мэр Томска Иван Кляйн, обвиняемый в превышении полномочий и незаконном предпринимательстве, не признал вину в суде при рассмотрении дела по существу, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

В РоссииНа арестованного мэра Томска Кляйна завели третье уголовное делоЧитать подробнее

"Свою вину я не признаю в полном объеме", - сказал Кляйн.

Дело Кляйна в четверг начал рассматривать Советский районный суд Томска.

Мэра обвиняют в двух эпизодах превышения должностных полномочий и незаконном предпринимательстве. В середине ноября 2020 года его арестовали, а затем временно отстранили от должности. В конце февраля Кляйна прооперировали в НИИ онкологии, 2 марта по решению суда перевели из СИЗО под домашний арест в больнице.

Томск Иван Кляйн

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Регионы РФ не намерены возвращать домашний режим для людей старше 65 лет

Регионы РФ не намерены возвращать домашний режим для людей старше 65 лет

Что случилось этой ночью: четверг, 8 апреля

Россияне стали почти вдвое чаще банкротиться в 2021 году

Россияне стали почти вдвое чаще банкротиться в 2021 году

Что произошло за день: среда, 7 апреля

Мосгорсуд отменил домашний арест Олега Навального и Любови Соболь

Мосгорсуд отменил домашний арест Олега Навального и Любови Соболь

Минсельхоз предложил увеличить квоту Турции на ввоз томатов до 300 тысяч тонн

Минсельхоз предложил увеличить квоту Турции на ввоз томатов до 300 тысяч тонн

Верховный суд предложил отменить институт частного обвинения в делах о домашнем насилии

Верховный суд предложил отменить институт частного обвинения в делах о домашнем насилии

Адвокаты заявили, что МРТ выявила у Навального проблемы с позвоночником

Москва заподозрила США в разработке биооружия вблизи границ РФ

Москва заподозрила США в разработке биооружия вблизи границ РФ

Патрушев назвал домыслами заявления об отравлении Навального и Скрипалей

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');