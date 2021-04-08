Обвиняемый в коррупции мэр Томска Кляйн в суде не признал вину

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Мэр Томска Иван Кляйн, обвиняемый в превышении полномочий и незаконном предпринимательстве, не признал вину в суде при рассмотрении дела по существу, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

"Свою вину я не признаю в полном объеме", - сказал Кляйн.

Дело Кляйна в четверг начал рассматривать Советский районный суд Томска.

Мэра обвиняют в двух эпизодах превышения должностных полномочий и незаконном предпринимательстве. В середине ноября 2020 года его арестовали, а затем временно отстранили от должности. В конце февраля Кляйна прооперировали в НИИ онкологии, 2 марта по решению суда перевели из СИЗО под домашний арест в больнице.