Дума Томска не приняла годовой отчет мэра Кляйна

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Городская дума Томска на внеочередном собрании 16 апреля не одобрила отчет мэра о работе за 2020 год, передал корреспондент "Интерфакса" из зала заседания. Мэр Иван Кляйн был арестован в середине ноября 2020 года, и с тех пор находился под стражей или под домашним арестом в больнице.

Отчет депутатам представил и.о. мэра Михаил Ратнер.

Депутаты отметили застой в работе муниципального трамвайно-троллейбусного управления, невнятную политику по сохранению деревянного зодчества, уход из города крупных предприятий, отток населения, а также нежелание чиновников районных администраций работать с оппозиционными депутатами.

Также они усомнились в указанном в отчете повышении благосостояния населения на фоне падения производительности труда, снижения финансовой поддержки инновационного бизнеса.

"Этот отчет сделан не для томичей, а для вышестоящих чиновников. В отчет мэра не вошло, сколько жителей сидело без воды, сколько деревьев превратилось в пеньки, сколько автомобилей пришлось чинить из-за состояния дорог. Я не нашла информацию о выполнении "майских указов", но зато увидела бравый отчет о пресечение нарушений масочного режима", - заявила депутат Ксения Фадеева.

Спикер думы Чингис Акатаев уточнил, что если городские депутаты не примут отчет мэра и за 2021 год, это станет основанием для его отставки. Он считает, что нынешний отчет не был принят из-за социально-экономических последствий пандемии, недостаточного финансирования благоустройства и дорожного ремонта, а также "отсутствия Кляйна, обладающего харизмой".

Кроме того, считает Акатаев, на результат повлиял и обновленный состав гордумы "со своими взглядами, амбициями и честолюбием".

14 депутатов одобрили мэрский отчет, 22 проголосовали против. Акатаев посоветовал Ратнеру и его подчиненным "сделать надлежащие выводы".

Кляйну вменяют два эпизода превышения должностных полномочий, в том числе незаконную продажу дочери муниципальной земли, а также незаконное предпринимательство - управление принадлежащим ему "Томским пивом".

В сентябре 2020 года прошли выборы в городскую думу Томска. Тогда "Единая Россия" получила лишь 11 мандатов из 37, КПРФ - восемь, самовыдвиженцы - семь, "Справедливая Россия", "Яблоко" - по три, ЛДПР и "Новые люди" - по два, "Партия Роста" - один. В прежнем составе думы "Единая Россия" имела 21 мандат из 35, при этом во фракцию единороссов входило 30 депутатов.