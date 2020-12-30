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Жену мэра Томска будут судить за насилие против полицейского

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - В Томской области завершило расследование уголовного дела Галины Кляйн - гендиректора ОАО "Томское пиво" и супруги арестованного за превышение полномочий мэра Томска Ивана Кляйна, которая обвиняется в применении насилия к сотруднику правоохранительных органов.

Пресс-служба Генпрокуратуры РФ сообщает в среду, что томская прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу, его направят в суд для рассмотрения по существу.

По версии следствия, в ноябре 2020 года супруга мэра ударила одного из сотрудников правоохранительных органов, приехавших проводить обыск в их квартире в рамках расследования уголовного дела. Ей инкриминируют ч.1 ст.318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

Дела в отношении мэра

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23 декабря стало известно, что СКР по материалам ФСБ возбудил против мэра Томска второе уголовное дело о превышении полномочий - ему инкриминируют незаконное предоставление муниципальной земли своей дочери.

Первое уголовное дело касается того, что мэр, по версии следствия, роручил внести в геоинформационную систему "ГеоКад" сведения о наличии у подконтрольного ему ОАО "Томское пиво" 300-метровой санитарно-защитной зоны, из-за чего местный бизнесмен не смог построить на своем земельном участке многоквартирные дома.

14 ноября суд арестовал мэра Томска, виновным он себя не признает. 18 ноября суд временно отстранил Кляйна от должности на период следствия.

Томск Галина Кляйн Иван Кляйн

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