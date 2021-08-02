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Число жертв ЧП на химкомбинате в Ростовской области выросло до шести

Число жертв ЧП на химкомбинате в Ростовской области выросло до шести
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Еще два сотрудника химкомбината "Каменский" (Ростовская область), где на прошлой неделе возник пожар, умерли в больнице, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"К сожалению, еще два человека умерли. Таким образом, уже шесть погибших: две женщины и четверо мужчин. Врачи борются за жизнь последнего выжившего мужчины", - сказал собеседник агентства.

Семеро сотрудников химкомбината "Каменский" в городе Каменск-Шахтинский (Ростовская область) в минувший четверг, 29 июля, получили ожоги в результате аварии и пожара. Все были госпитализированы в тяжелом состоянии. 29 июля скончался один из пострадавших, 1 августа стало известно о смерти еще трех человек.

Минпромторг РФ сообщил, что технологическая операция, во время которой произошел пожар и пострадали люди, является высокоавтоматизированной и не предполагает нахождения людей в цеху.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", основной вид деятельности ФКП "Комбинат "Каменский" - производство оружия и боеприпасов. Единственным владельцем предприятия является Минпромторг России.

Ростовская область Каменский

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