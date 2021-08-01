Ростовские власти подтвердили гибель еще троих пострадавших в ЧП на химкомбинате

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Спикер парламента Ростовской области Александр Ищенко сообщил о гибели еще троих из семи пострадавших работников химкомбината "Каменский".

Он написал в своем фейсбуке, что врачи борются за жизни других пострадавших.

Авария и пожар на химкомбинате произошли в четверг, 29 июля, семеро сотрудников получили ожоги. В пятницу, 30 июля, скончался один из пострадавших, в воскресенье, 1 августа, источник сообщил о смерти еще троих. Все остальные находятся в тяжелом состоянии.

Минпромторг РФ отмечал, что технологическая операция, во время которой произошел пожар и пострадали люди, является высокоавтоматизированной и не предполагает нахождения людей в цеху. В свою очередь информированный источник рассказал "Интерфаксу", что пожар на химзаводе был вызван нарушением технологического процесса.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", основной вид деятельности ФКП "Комбинат "Каменский" - производство оружия и боеприпасов. Единственным владельцем предприятия является Минпромторг России.