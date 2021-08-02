Памфилова призвала дать бой кандидатам-двойникам

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что нужно бороться с использованием "технологии двойников" кандидатов, которые идут на полную замену имен, фамилий и даже отчества, чтобы запутать избирателей. Она сказала это на заседании комиссии.

"Мы должны дать общественный бой тем, кто, не рассчитывая на свою победу, понимая, что ничего не сделал, чтобы заслужить доверие избирателей, использует такие грязные технологии. В обществе должно быть полное неприятие таких методов", - сказала она.

По ее словам, отдельные кандидаты меняют фамилию, имя "и даже отчество - идут даже на это, чтобы поучаствовать в грязных технологиях". Председатель ЦИК выразила сожаление, что закон эти методы напрямую не запрещает, и в комиссии вынуждены регистрировать таких кандидатов, если у них все документы оформлены правильно.

Она надеется, что избирателей это не обманет и они смогут отличить настоящего кандидата от его "двойников". "Наши избиратели - люди образованные грамотные, подготовленные".

"Если кандидат незадолго до выборов сменил фамилию и имя, в соответствии с законом в бюллетене указывается прежняя фамилию имя и отчество. Избиратель может видеть, какой кандидат идет под своим именем, а какой использовал чужое имя", - добавила Памфилова.

Ранее она говорила, что ЦИК получает жалобы на выдвижение в Госдуму "двойников" действующих политиков. Целью "двойников" она назвала обман избирателей и предупредила, что выдвижение кандидатов-"двойников" может приводить "к очень тяжелым последствиям".